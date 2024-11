Koning reageert op onrust in Amsterdam: doet me pijn om te zien

Koning Willem-Alexander noemt de onrust in Amsterdam van afgelopen week pijnlijk om te zien. "Natuurlijk doet het me heel veel en het doet me pijn om te zien wat er gebeurt in de straten van Amsterdam en dat mensen ook echt met fundamentele problemen te kampen hebben."

Dat zei hij donderdag in Oslo na afloop van zijn bezoek aan het stadhuis van de Noorse hoofdstad. De koning zei er wel gelijk bij op dit moment "niet genoeg" te weten "om echt een inhoudelijk goed antwoord te kunnen geven op vragen over dit onderwerp". Hij moet eerst teruggaan naar Nederland en "horen wat er aan de hand is, voordat we hier verder op in kunnen gaan".

Woensdagavond was er nog onrust in de stad om een verboden protest op de Dam. Honderden mensen zijn aangehouden en een onbekend aantal zit nog vast (zie bovenstaande video).

'Niet wegkijken'

Vorige week deelde de koning in een bericht op sociale media dat hij met de Israëlische president Herzog had gesproken over de rellen in Amsterdam van donderdag 7 op vrijdag 8 november. Hij zei onder meer "geschokt" te zijn door het geweld tegen de Israëlische supporters die in Nederland waren voor de Europa Leaguewedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv.

"Wij mogen niet wegkijken bij antisemitisch gedrag in onze straten. Onze geschiedenis heeft ons geleerd hoe intimidatie van kwaad tot erger gaat, met gruwelijke gevolgen. Joden moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland, overal en altijd. Wij slaan onze armen om hen heen en laten hen niet los", aldus Willem-Alexander toen.

'Afschuw en schok'

Volgens het kantoor van de Israëlische president veroordeelde de koning tijdens hun gesprek de gebeurtenissen en sprak hij zijn "afschuw en schok" uit over het geweld. "We hebben de Joodse gemeenschap in Nederland in de Tweede Wereldoorlog in de steek gelaten, en gisteravond hebben we opnieuw gefaald", heeft Willem-Alexander volgens het kantoor van Herzog gezegd. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigde het contact, maar ging verder niet in op de inhoud ervan.

Eerder vroeg het Palestijns Netwerk Nederland (PNN) de koning en premier Dick Schoof zich ook uit te spreken tegen elke vorm van racisme en geweld, "waaronder antisemitisme, anti-Palestijns racisme en geweld, en elke andere vorm van racisme en geweld".

ANP