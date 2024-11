Ondanks verbod toch honderden pro-Palestijnse demonstranten op de Dam

Op de Dam zijn woensdag toch honderden pro-Palestijnse demonstranten bijeengekomen, ondanks het demonstratieverbod dat voor die locatie geldt. De gemeente had de actievoerders op het laatste moment een ontheffing gegeven om op het Westergasterrein te demonstreren. "Omdat het daar beter beheersbaar is", zegt de gemeente tegen Hart van Nederland.

Maar daar geven de demonstranten geen gehoor aan. Ook de politie is in groten getale aanwezig op de Dam. De demonstranten zijn niet van plan om naar het Westergasterrein te gaan. Ze geven aan het niet eens te zijn met hoe de overheidsinstelling handelt. "We worden weer naar een andere plek gestuurd, zonder overleg", laat een woordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Tussen de politie en de actievoerders zijn enkele aanvaringen. Demonstranten roepen en zingen dingen als 'Fuck the police, no justice, no peace' en 'The people united will never be defeated'. Inmiddels zijn twee mensen aangehouden omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen.

Groep demonstranten ingesloten

De politie heeft de demonstranten gevorderd om te vertrekken. De actievoerders worden gewaarschuwd dat er geweld gebruikt kan worden als zij niet vrijwillig weggaan, hoort een verslaggever van het ANP.

Een deel van de groep heeft gehoor gegeven aan de oproep van de politie, maar een ander deel blijft op de Dam. Zij worden ingesloten door de politie, ziet de verslaggever. De andere groep wordt door politie te paard weggedreven van de Dam. De omsingelde groep bestaat nog uit zo'n tweehonderd man. Het is de bedoeling dat zij worden aangehouden en worden overgebracht naar het Westergasterrein.

Mogelijke onrust in Oost

Elders in de stad is het volgens de woordvoerster vooralsnog rustig. Eerder deze week braken rellen uit in de wijk Amsterdam Nieuw-West. En de multiculturele vereniging Assadaaka Community in Amsterdam zegt signalen te hebben dat jongeren woensdagavond mogelijk onrust willen veroorzaken in stadsdeel Oost.

In de hoofdstad geldt tot donderdag 12.00 uur een noodverordening. Die werd vrijdagavond afgekondigd om het geweld rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv en houdt onder meer een demonstratieverbod in.

Hart van Nederland/ANP