NSC kan leven met nieuwe asielafspraken

Nu de asielnoodwet van tafel geveegd is maar daar wel strenge maatregelen voor in de plaats zijn gekomen, kan de fractie van de NSC daar wel mee leven. Ze gaan dan ook unaniem akkoord met het compromis dat bereikt is. Daarmee lijkt de belangrijkste hobbel genomen, omdat juist deze partij lijnrecht tegenover de PVV stond als het ging om het invoeren van een eventuele noodwet.

Tijdelijk fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven heeft lang moeten onderhandelen met PVV-leider Wilders. Deze week werd duidelijk dat de gesprekken, gevoerd onder begeleiding van premier Schoof, in een afrondende fase waren. Woensdag kwam het hoge woord eruit: de noodwet gaat er niet komen. NSC zag deze manier van nieuwe asielmaatregelen dan ook echt niet zitten, ook omdat met zo'n noodwet het parlement omzeild zou kunnen worden.

Daar tegenover stond dus de PVV, die de vurige wens had om het asielnoodrecht in te voeren. Het leek er nog even op dat Wilders er een kabinetscrisis voor over had. Maar zover heeft het dus niet hoeven komen. Donderdagmiddag spreken de leiders van de coalitiepartijen met elkaar over de nieuwe afspraken. Van Vroonhoven heeft van haar partijcollega's te horen gekregen dat ze geen aanvullende vragen meer hoeft te stellen vanuit de fractie.