'PVV en NSC eens over asielcompromis, noodwet van tafel'

In de asielonderhandelingen binnen de coalitie is er een belangrijke stap gezet. Bronnen melden dat de fractievoorzitters van de PVV en NSC een compromis hebben bereikt over het migratiebeleid. Dit voorstel wordt later op de woensdag voorgelegd aan de andere coalitiepartners VVD en BBB.

PVV en NSC staan binnen de coalitie tegenover elkaar over de noodzaak van asielnoodrecht, waarbij het parlement vooraf niet wordt betrokken bij de maatregelen. In het regeerprogramma was afgesproken dat het asielnoodrecht wordt ingezet, maar daarvoor moet het kabinet eerst een "dragende motivering" opstellen. Dat is nog niet gebeurd, zoals te zien in bovenstaande video. De Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, is tegen het noodrecht. Daar wordt aangestuurd op een spoedwet waarover de beide Kamers vooraf wel inspraak hebben.

Het blijft nog spannend of VVD en BBB al direct akkoord gaan met het compromis, of dat er meer tijd nodig is om het plan door te nemen. Mogelijk volgt woensdagavond al een beslissing.

Het compromis houdt vast aan het inzetten op strengere migratieregels uit het regeerakkoord, maar de door de PVV gewenste noodwet lijkt van tafel. Er wordt in plaats daarvan ingezet op een 'zorgvuldige behandeling' van de wetgeving in het parlement. Verdere details over de inhoud van het compromis zijn nog niet naar buiten gebracht.

Hart van Nederland/ANP