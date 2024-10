Premier Schoof fluit Agema terug om uitspraak over noodwet

Fleur Agema, vicepremier van de PVV, komt terug op haar eerdere uitspraken over de asielnoodwet. Eerder zei ze te willen zien wie "zo stoer" zou zijn om het staatsnoodrecht tegen te houden. Premier Dick Schoof noemde deze uitspraak een “ongelukkige”, die een “verkeerde indruk” heeft gewekt.

Eerder deze week werd Schoof ook al gevraagd om een reactie op uitspraken van een PVV-politicus, toen was er ophef over een tweet van Wilders over de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

De discussie over de asielnoodwet verdeelt het kabinet al geruime tijd. De PVV pleit voor het inzetten van staatsnoodrecht om de asielinstroom te beperken, terwijl de NSC de voorkeur geeft aan spoedwetgeving.

Een meerderheid in de Eerste Kamer verzet zich tegen het gebruik van staatsnoodrecht voor asielmaatregelen, omdat dit de regering de mogelijkheid geeft om zonder voorafgaande goedkeuring van het parlement strenge maatregelen te nemen. Dit wordt door veel senatoren als ondemocratisch en juridisch problematisch beschouwd.

Uitspraak ingetrokken

Voorafgaand aan de ministerraad zei Agema benieuwd te zijn wie "zo stoer" zou zijn om het staatsnootrecht te blokkeren, mocht het kabinet besluiten dit in te voeren.

Na afloop van de ministerraad sprak premier Schoof met haar over de opmerking, wat volgens hem vrij snel leidde tot haar begrip. Agema verklaarde vervolgens dat ze haar woorden beter had moeten kiezen en dat ze altijd respect heeft voor het parlement. Ze benadrukte dat haar uitspraak niet bedoeld was als dreigement.

Nader overleg

Premier Schoof is tevreden dat Agema haar woorden heeft bijgesteld. "Het traject van de noodwetgeving handelen we de komende twee weken zorgvuldig af in de ministerraad. Daarna zijn de Raad van State en de beide Kamers aan zet", voegde de premier toe.

Het is niet de eerste keer dat PVV-bewindslieden in opspraak komen door controversiële uitspraken, die later in sommige gevallen deels of geheel worden teruggenomen. Volgens Schoof komen dergelijke incidenten wel eens voor en horen deze erbij. "Dat er af en toe iets ongelukkigs gebeurt, dat kan", aldus de premier. Of het einde van zijn geduld met struikelende bewindslieden in zicht is, laat hij in het midden. "Dat zult u merken."

Hart van Nederland/ANP