Opgestapte Achahbar over turbulente week: 'Bizar wat er allemaal werd gezegd in media'

De kortstondige politieke carrière van Nora Achahbar kwam vrijdag turbulent tot een einde. Het opstappen van de NSC-staatssecretaris zorgde voor een flinke kabinetscrisis en een hoop geruchten en onduidelijkheid. Tegenover Hart van Nederland doet Achahbar nu haar verhaal. "Ik zat de afgelopen dagen in een rollercoaster. Ik hoop dat het stopt."

Achahbar stond versteld van de berichten in de media. "Onwaarheden, die werden overgenomen in kranten en op sociale media. De beschuldigingen en het lekken naar de pers ondermijnt het vertrouwen in de overheid. En ook beschadigt het personen", blikt ze terug. In gesprek met politiek verslaggever Sam Hagens spreekt Achahbar tegen dat ze vertrokken is vanwege racistische uitspraken. "Ik lees bizarre uitspraken die niet kloppen. Ik ben niet weggegaan vanwege racisme. Het is beschadigend."

De storm is nog niet gaan liggen bij NSC, parlementariërs Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk leggen hun Kamerlidmaatschap neer. Meer daarover zie je in bovenstaande video.

Geruchten

De geruchten, die volgens Haagse journalisten voornamelijk door NSC werden gevoed, spreekt ze tegen. "Ik heb geen idee wat daar gebeurd is. Het lijkt wel op het spel van vroeger waarbij je iets in elkaars oor fluistert, aan het einde van de kring komt er dan een heel ander woord uit. Er is iets niet goed gegaan." Op de vraag of de uitspraak over kut-Marokkanen over tafel is gegaan in de ministerraad wil Achahbar niet reageren. "Ik wil niet ingaan op specifieke woorden, dan geef ik het zuurstof. Ik kan alleen zeggen dat ik verbijsterd was over de berichtgeving."

De opgestapte staatssecretaris van de partij van Pieter Omtzigt benadrukt nogmaals dat onder andere de polariserende omgangsvormen haar hebben gedreven om haar ontslag in te dienen. "Daarmee bedoel ik de felheid binnen de ministerraad maar met name ook wat bewindspersonen en Tweede Kamerleden naar buiten toe zeggen."

'De verschillen werden alleen maar uitvergroot'

Ze haalt verschillende voorbeelden van uitspraken van bewindspersonen aan. "Als zij zeggen dat een groot deel van Islamitische jongeren onze waarden niet onderschrijft of dat er gezegd wordt dat we een integratieprobleem hebben, dan drijf je een wig tussen mensen", vertelt Achahbar. "Je geeft een groep de schuld, terwijl het Nederlanders zijn. De verschillen werden alleen maar uitvergroot", vervolgt ze. Volgens haar had iedereen het vooral over integratieproblemen en symboolmaatregelen zoals het afpakken van paspoorten. "Daarmee kom je er niet. Ik wil antisemitisme ook aanpakken, maar dit vind ik geen oplossingen. Polarisatie kan leiden tot rellen en zelfs burgeroorlogen. Ik maak me daar ook echt zorgen om. Ik realiseerde mij de afgelopen week dat NSC alleen staat in depolariseren."

Grote zorgen

De twijfels over haar baan als staatssecretaris zijn al eerder ontstaan. "Het begon bij Chris Jansen (staatssecretaris Openbaar Vervoer en Milieu, PVV) die in een talkshow zei achter de minder-Marokkanen uitspraak van Geert Wilders te staan. Wilders is daarvoor veroordeeld voor groepsbelediging. Dit soort teksten kwetsen mensen", zegt Achahbar. "Telkens als er een grens overgegaan werd vroeg ik me af: kan ik me hier overheen zetten? Ik heb het met hem uitgepraat, maar er was wel een grens overschreden." De opgestapte NSC-bewindsvrouw maakt zich ook grote zorgen om de werksfeer op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die is volgens haar onveilig. "Er zitten ambtenaren ziek thuis door staatssecretaris Jansen."

Eelco Heinen

Eerder wilde Achahbar niet reageren. "Ik heb niet eerder gereageerd, omdat ik in een rollercoaster zat de afgelopen dagen. Ik hoop dat dat nu stopt." Maar nu wil de opgestapte NSC'er ook een einde maken aan de geruchten rondom minister Heinen van Financiën. Hij werd beticht van racistische uitspraken door Haagse anonieme bronnen. Door de berichtgeving daarover voelde de VVD-bewindspersoon zich maandag genoodzaakt te reageren op de aantijgingen. "Ik heb heel veel woorden voorbij zien komen die ik totaal niet herken," zei Heinen voorafgaand aan een debat in de Tweede Kamer. Sommige uitspraken noemde hij "gruwelijk" en hij vond het "echt heel erg" dat mensen nu denken dat in de ministerraad zo wordt gesproken.

'Geruchten komen niet van mij'

Achahbar noemt de geruchten beschadigend voor Eelco Heinen. "De geruchten komen niet uit mijn koker. We hebben elkaar vrijdag gesproken en goed afscheid genomen", vertelt ze. Was de samenwerking moeizaam zoals gezegd werd? "Ik begrijp echt niet waar dat soort teksten vandaan komen."

Op de suggestie van Kamerleden dat Nora Achahbar het gezicht van discriminatie is geworden vanwege het opstappen van een bewindspersoon met Marokkaanse roots, wil ze niet reageren. "Ik wil wegblijven bij oordelen, ik laat dat bij hen." Over de toekomst van het kabinet durft Achahbar niet veel te zeggen. "De samenwerking met de PVV kan alleen werken als iedereen zich aan de gezamenlijke basislijn van de vier coalitiepartijen houdt", stelt ze. "Ik durf niet te voorspellen of dat gaat gebeuren."