Afgetreden staatssecretaris Folkert Idsinga keert terug als NSC-Kamerlid

De onlangs afgetreden staatssecretaris Folkert Idsinga (Fiscaliteit en Belastingdienst) keert terug in de Tweede Kamerfractie van NSC, zo bevestigt hij na berichtgeving van het AD. Hij neemt de vrijgekomen zetel in van Tjebbe van Oostenbruggen, die weer zijn positie in het kabinet overneemt.

Idsinga keert terug op een moeilijk moment voor zijn fractie. NSC'ers Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk hebben dinsdag juist besloten om hun fractie te verlaten. Zij wilden geen deel meer uitmaken van de coalitie na scherpe woorden die zijn gevallen in de nasleep van de rellen in Amsterdam en het daaruit volgende vertrek van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen en Douane).

De omgangsnormen waren ook de reden waarom Idsinga besloot zich terug te trekken uit het kabinet. Hij stoorde zich aan de manier waarop PVV-leider Geert Wilders hem op X bejegende om openheid over zijn zakelijke belangen te eisen. De NSC'er zegt dat partijleider Pieter Omtzigt - die nu ziek thuis zit - een beroep op hem heeft gedaan om terug te keren.

Het aftreden van Achahbar en de twee NSC-Kamerleden heeft Idsinga nog wel even doen twijfelen. "Maar mijn eerdere toezegging aan Pieter was doorslaggevend", laat hij weten. ANP