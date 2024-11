Kabinetscrisis voorbij: Schoof I gaat door, staatssecretaris Achahbar stapt op

De kabinetscrisis is voorbij. Een vroegtijdig einde van Schoof I is afgewend na uren overleg in het Catshuis. Schoof en zijn ministersploeg gaan voorlopig door, net zoals bijna alle staatssecretarissen. De enige die opstapt is NSC'er Nora Achahbar, staatssecretaris Toeslagen. De koning heeft haar inmiddels ontslag verleend.

Het kabinet is met de partijleiders van BBB, PVV, VVD en NSC vrijdagavond bijeen in het Catshuis om te overleggen over de situatie. Uitspraken die door collega-bewindspersonen van Achahbar zouden zijn gedaan over het geweld in Amsterdam zouden voor haar de druppel zijn geweest.

Felle uitspraken

Achahbar, zelf van Marokkaanse komaf, kon niet langer leven met de harde toon van collega-bewindspersonen over mensen met een islamitische of migratie-achtergrond. Felle uitspraken maandag over de verantwoordelijken voor het geweld tegen Israëlische voetbalsupporters vorige week in Amsterdam maakten de maat vol. Toen NSC-collega's in het kabinet Achahbars onvrede bleken te delen en overwogen haar voorbeeld te volgen, bracht dat het kabinet vrijdag aan het wankelen.

De leiders van de vier regeringspartijen en de top van het kabinet hebben een uitweg gevonden uit die crisis. Of NSC voorwaarden heeft gesteld aan de voortzetting van het kabinet en wat daarover dan is afgesproken is nog onduidelijk.

Eervol omslag

Richting het einde van de avond heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten dat koning Willem-Alexander Achahbar ontslag heeft verleend. "De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend", valt te lezen in een vrijgegeven tekst. De verwachting is dat Schoof vrijdagavond of na middernacht een persconferentie geeft na afloop van het beraad.