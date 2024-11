Toeslagenouder geschokt om vertrek Achahbar: 'Geen eind aan deze ellende'

Als de toeslagenouders nog een sprankje hoop hadden, dan is die nu weer helemaal weg met het vertrek van staatssecretaris Achahbar. Ze stapte uit het kabinet uit onvrede over uitspraken die kabinetsleden hadden gedaan over mensen met een migratieachtergrond. Maar juist die optie om weg te lopen hadden de toeslagenouders niet, zegt gedupeerde ouder Riemke Jansen.

Voor Riemke overheerst er nu alwéér een gevoel dat ze - helaas - maar al te goed kent: "Onzekerheid. Heel veel onzekerheid. Wat nu weer?" De toeslagenmoeder vraagt zich hardop af wie er in de plaats komt voor Achahbar, die bij haar aantreden nog zei erop te hopen de laatste toeslagenaffaire-staatssecretaris te kunnen zijn. "Gaat nu alles weer op slot? Wat is onze toekomst?"

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Heel erg zeer'

De Enschedese kan begrip opbrengen voor de keuze van de inmiddels ex-bewindsvrouw maar brengt ook gelijk een belangrijk punt naar voren: "Ik snap goed dat ze ervan wegloopt, dat je niet in zo'n giftige omgeving wil zijn of werken. Aan de andere kant: wij hadden nooit de keuze om weg te lopen. Wij konden wel weglopen van de Belastingdienst, maar de Belastingdienst kwam ons wel achterna. Dat doet ergens wel heel erg zeer."

En daarom voelt het opnieuw alsof ze in de kou is gezet. "Dit is de zoveelste keer. Het lijkt wel alsof wij een soort speelbal zijn. Er komt op geen enkele manier duidelijkheid en geen eind aan deze ellende", besluit ze treurig.

Het vertrek van de NSC-staatssecretaris heeft inmiddels ook voor een kabinetscrisis gezorgd. Vrijdagmiddag en -avond zijn alle overige bewindslieden, net als de partijleiders van BBB, NSC, VVD en PVV bij elkaar voor overleg.