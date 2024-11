Spannende avond voor kabinet: 'Moeilijk om dit nog op te lossen'

Er hangt een crisissfeer rond het kabinet na het aftreden van staatssecretaris Achahbar (Toeslagen). Vrijdag zijn ministers en staatssecretarissen samengekomen bij het Catshuis en ook de partijleiders van VVD, PVV, NSC en BBB zijn aanwezig of onderweg. Politiek verslaggever van Hart van Nederland Sam Hagens staat bij de poort van de gesprekslocatie en volgt alles op de voet: "Feit is dat er een kabinetscrisis is."

Aanleiding van het koortsachtige overleg zijn de uitspraken die door collega-bewindspersonen van Achahbar zouden zijn gedaan over het geweld in Amsterdam. Voor haar waren die uitingen de reden om haar vertrek bekend te maken. "Het is de vraag wat er precies gezegd is afgelopen maandag. Die dag was er een ministerraad", vertelt Hagens. Partijen zouden elkaar de schuld willen geven mocht het kabinet vallen, is wat hij hoort.

Harde uitspraken?

"Van de VVD horen we het verhaal dat het een misverstand is waar dit op is gebaseerd. Er zou gezegd zijn dat antisemitisme moeilijk te verdrijven is. Dat het net als pus is en niet zomaar weggaat," aldus Hagens. Vanuit het NSC-kamp heeft hij andere verhalen vernomen: "Het zou veel heftiger zijn wat er gezegd is. Er zou zelfs gesproken zijn over 'kutmarokkanen' in de ministerraad." Hij benadrukt dat deze berichten nog niet bevestigd zijn.

Of de val van het kabinet vrijdagavond ook werkelijkheid gaat worden, is nog koffiedik kijken. "Die kans is er zeker, maar ik durf niet te voorspellen wat er echt gaat gebeuren. Wat ik vanuit NSC-bronnen hoor is dat ze hier echt mee in hun maag zitten", zegt Hagens. Volgens zijn bronnen gaat het "heel moeilijk" worden om nog tot een oplossing te komen. "Het lijkt vanavond erg ingewikkeld te worden voor dit kabinet."