Premier Schoof over roerig eerste halfjaar kabinet: 'Zorgen over toenemende polarisatie'

Premier Dick Schoof kijkt terug op een moeilijk eerste halfjaar. In een interview bij het tv-programma Goedemorgen Nederland sprak hij over het vertrek van twee staatssecretarissen en meerdere zware debatten. Maar wat hij zelf anders had kunnen doen, wil hij niet zeggen. "Ik ga die reflectie gewoon eerst thuis doen."

Op 3 juli 2024 werd minister-president Schoof beëdigd. Zijn kabinet, bestaande uit PVV, VVD, NSC en BBB, trad een dag eerder aan, zeven maanden na de verkiezingen van 22 november 2023 en bijna een jaar na de val van kabinet-Rutte IV.

In de bovenstaande video vertelt politiekverslaggever Merel Ek meer over de situatie nadat Achahbar haar vertrek indiende. Het kabinet kwam met de partijleiders van BBB, PVV, VVD en NSC bijeen in het Catshuis om urenlang te overleggen over de situatie.

Vertrek van staatssecretarissen

Bij het vertrek van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen en Douane) wankelde het kabinet zelfs bijna, memoreert Schoof. Achahbar, van Marokkaanse afkomst, stapte op omdat ze de harde toon van collega-bewindspersonen over mensen met een islamitische of migratieachtergrond niet langer kon verdragen.

Achahbar nam de functie aan om gedupeerde toeslagenouders te helpen. Ze noemde het toeslagenschandaal “een tragisch verhaal van onrecht, indirecte discriminatie en onterechte beschuldigingen van fraude.”

Bijna gevallen

Ondanks het vertrek van staatssecretarissen is het kabinet niet gevallen, en dat vindt Schoof positief. Hierdoor kan er doorgewerkt worden aan “grote opgaven” zoals de woningmarkt, aldus de premier. Volgens de Rijksoverheid zet het kabinet in op bouwen: sneller, slimmer en met minder regels.

Het woningtekort blijft echter nijpend. Veel mensen kunnen hierdoor niet verder met hun leven. Om dat te veranderen, wil het kabinet jaarlijks 100.000 woningen bouwen, waarvan een groot deel betaalbaar en passend moet zijn.

Een veilige wereld

Schoof maakt zich “buitengewoon zorgen” over de toenemende polarisatie in de samenleving. Hij roept Nederlanders op om meer met elkaar in gesprek te gaan en elkaar “ietsje beter” te begrijpen. “Ik hoop dat we samen sterk staan, want de wereld om ons heen is onrustig.”

Voor 2024 hoopt de premier dat Rusland stopt met de “agressieoorlog tegen Oekraïne”. Dat zou volgens hem niet alleen goed zijn voor Europa, maar ook voor Nederland, omdat de focus dan kan verschuiven naar binnenlandse problemen. Schoof wenst iedereen voor het komende jaar “een veilige wereld” toe.

ANP/Hart van Nederland