100 dagen kabinet-Schoof: coalitiestemmers vrezen val kabinet

Het kabinet-Schoof is woensdag precies honderd dagen aan het roer. Premier Dick Schoof en zijn ministers hebben sinds 2 juli al voor hete vuren gestaan. Verhitte debatten over het asielbeleid, spanningen rondom het stikstofbeleid en verschillende protestacties zijn slechts enkele van de uitdagingen waar ze mee te maken hebben gehad. Hoe kijken we terug én vooruit met dit kabinet?

Vorige maand presenteerde kabinet-Schoof het regeerprogramma. Wat de plannen zijn, zie je in bovenstaande video.

Het kwam als een grote verrassing toen topambtenaar en voormalig AIVD-baas Dick Schoof naar voren werd geschoven als premier. Uit representatief onderzoek onder 1973 leden van het Hart van Nederland-panel blijkt dat een meerderheid (53 procent) dit uiteindelijk ziet als een positieve verrassing.

Veel leden vinden dat de premier het beter doet dan verwacht. Toch is 31 procent van mening dat Schoof het slechter doet dan verwacht.

Vertrouwen in ministers

Hoewel Schoof de meeste steun geniet binnen het kabinet, is het vertrouwen in hem wel licht gedaald. Hij scoort momenteel een 5,9, terwijl dit bij de start van het kabinet nog een 6,2 was. Minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber is de enige minister die sindsdien meer vertrouwen heeft gewonnen. Haar cijfer steeg van 4,5 naar 5,2. Het vertrouwen in Eelco Heinen (Financiën) is met een 5,4 gelijk gebleven.

Andere ministers zagen hun cijfers echter dalen. Fleur Agema (Volksgezondheid), Eddy van Hijum (Sociale Zaken) en Eppo Bruins (Onderwijs) verloren het meeste vertrouwen. Bruins en Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) krijgen met een 4,5 de laagste score van het hele kabinet.

Vooruit kijken

Hoe kijkt men naar de toekomst van het kabinet-Schoof? Een grote meerderheid, driekwart van de panelleden, denkt niet dat het kabinet de volledige termijn van vier jaar zal volmaken. Opvallend is dat zelfs onder de achterban van de coalitiepartijen (PVV, VVD, NSC, BBB) een meerderheid denkt dat het kabinet zal vallen.

Aantal stemmers per partij dat denkt dat het kabinet gaat vallen PVV: 62 procent

VVD: 74 procent

NSC: 75 procent

BBB: 62 procent

Daarnaast wil ongeveer een kwart van de stemmers van deze coalitiepartijen ook daadwerkelijk dat het kabinet voortijdig stopt.