Dit zijn de plannen van kabinet-Schoof

Het regeerprogramma van kabinet-Schoof is vrijdag gepresenteerd. Dit zijn de belangrijkste punten. Hier is het hele regeerprogramma te vinden.

Het kabinet wil dat vooral boeren gaan helpen bij het herstellen van de meest kwetsbare natuur in Nederland. Het zogeheten agrarisch natuurbeheer moet een belangrijke rol spelen in het herstellen van beschadigde natuur, stelt het kabinet in het regeerprogramma. Hier is 500 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken.

De Rijksoverheid wil meer grip op de plekken waar als eerste gewerkt moet worden. Het gaat dan om kwetsbare Natura 2000-gebieden, veenweides en beekdalen. Later dit jaar komt hier meer duidelijkheid over.

Eerder werd al bekend dat het Nationaal Programma Landelijk Gebied van tafel zou gaan. Er is geen geld meer voor, nadat aan de formatietafel 15 miljard euro uit het fonds werd gehaald voor andere doeleinden.

Strenger asielbeleid

Het nareisbeleid voor asielzoekers wordt na het aanstaande uitroepen van een asielcrisis flink beperkt. Zo kunnen meerderjarige kinderen niet meer naar Nederland komen als een familielid hier een vluchtelingenstatus heeft gekregen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal bij herhaalde asielaanvragen strenger toetsen op nieuwe feiten en omstandigheden. Ook kunnen asielzoekers die niet op zitting of op een afspraak komen, voortaan afgewezen worden.

Het kabinet gaat het noodrecht zo snel mogelijk activeren om de instroom van asielzoekers omlaag te krijgen. Daardoor kan asielminister Marjolein Faber maatregelen in gang zetten die afwijken van de Vreemdelingenwet. Ze werkt ondertussen aan een asielcrisiswet die het strengere regime ook voor de lange duur moet regelen.

Gratis schoolmaaltijden

Het kabinet blijft ook de komende jaren geld vrijmaken voor gratis schoolmaaltijden. Die werden geïntroduceerd door het vorige kabinet en de nieuwe coalitie leek er aanvankelijk mee te willen stoppen. Maar in het regeerprogramma staat dat toch besloten is ermee door te gaan.

"Een basisvoorwaarde om je op school te kunnen ontwikkelen is een gevulde maag", aldus het ministerie van Sociale Zaken.

Schoolboeken

Scholen krijgen het extra geld terug dat ze kwijt zijn door een hogere btw op schoolboeken. "Het kabinet wil ervoor zorgen dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs blijven investeren in verbeteren van lezen, schrijven en rekenen", verklaart het ministerie van Onderwijs.

Het kabinet wil het middelbaar beroepsonderwijs ook tegemoetkomen. Zij krijgen een compensatie "voor het verstrekken van leermiddelen voor basisvaardigheden" voor studenten die jonger dan 18 zijn.

Het kabinet wil de btw op boeken verhogen van 9 procent naar 21 procent. De koepelorganisaties voor middelbare scholen (VO-raad), basisscholen (PO-Raad) en schoolleiders (AVS), vakbonden AOb en CNV Onderwijs, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en oudervereniging Ouders & Onderwijs hebben om een uitzondering gevraagd voor leermiddelen. Ze schatten dat de maatregel jaarlijks 60 miljoen euro meer kost.

Overleg over l angstudeerboete

Het kabinet zegt met universiteiten, hogescholen en studenten te gaan praten over de uitvoering van de zogenoemde langstudeerboete. Die groepen zijn fel tegen die maatregel.

In het vrijdag gepresenteerde regeerprogramma zeggen de coalitiepartijen dat ze willen kijken "naar de uitvoerbaarheid" van de boete en naar "manieren voor instellingen en studenten om langstuderen tegen te gaan".

Studenten die meer dan een jaar studievertraging hebben, moeten daar jaarlijks 3000 euro extra voor betalen. Universiteiten zijn bang dat niet alle jongeren dan nog een goede kans krijgen om te studeren. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) leidt de maatregel tot nog meer mentale druk op studenten en zal ook de ongelijkheid hierdoor verder toenemen.

Toeslagenschandaal

Het kabinet wil voor het einde van 2027 alle gedupeerden van het toeslagenschandaal hebben gecompenseerd, inclusief de vergoeding van eventuele aanvullende schade. In het vrijdag gepubliceerde regeerprogramma staat dat het kabinet het toeslagenschandaal binnen deze regeerperiode (officieel 2023-2027) helemaal wil afhandelen.

Volgend jaar moeten alle aanvragen zijn beoordeeld van de 68.000 ouders die zich als gedupeerden hebben gemeld. Daarna heeft het kabinet tot twee jaar nodig "om ook alle bezwaarprocedures te behandelen".

Ondernemingsklimaat

Het kabinet komt met een Pact Ondernemingsklimaat en in het najaar organiseert het een ondernemingsklimaattop. Op die manier wil het kabinet Nederland aantrekkelijker maken voor bedrijven om zich te vestigen, te investeren en uit te breiden. Het kabinet wil er ook voor zorgen dat het vertrouwen van ondernemers in de overheid groeit.

"Zo geven we ondernemers een stem en uiten we tegelijkertijd onze waardering voor ondernemerschap. Hiertoe organiseert het kabinet dit najaar een ondernemingsklimaattop", staat beschreven in het regeerprogramma van het kabinet-Schoof. Er komt ook een "ministeriële stuurgroep", die erop toeziet dat er maatregelen komen om het investeringsklimaat te verbeteren. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verminderen van het aantal regels voor bedrijven. Een zogenoemd reductieprogramma regeldruk moet daarvoor zorgen.

Mestplannen

Het kabinet wil een speciaal mestgezant om de exportmarkt te bevorderen, en bufferstroken naast natuurgebieden moeten kleiner worden zodat boeren meer ruimte hebben om mest uit te rijden. Het zijn enkele van de maatregelen die landbouwminister Femke Wiersma wil inzetten om de mestcrisis tegen te gaan. Eerder lekten al andere maatregelen uit.

Zo werd via De Telegraaf bekend dat er meer dierrechten worden afgeroomd bij verhandeling daarvan. Nu nog geldt daar een percentage van 10 procent voor, maar dat wordt 30 procent voor melkveehouders, 25 procent voor varkenshouders en 15 procent voor pluimveeboeren. Pluimveehouders reageerden donderdag al woedend en dreigden met rechtszaken. Eind dit jaar wordt gekeken of de percentages redelijk zijn.

Het kabinet hoopt vooral op beweging uit Brussel. Daar wil het kabinet de uitzonderingspositie, de zogeheten derogatie, terugkrijgen. Ook moet de Nitraatrichtlijn worden aangepast, zodat er genoeg mest mag worden geproduceerd.

Daarnaast wil Wiersma met een vrijwillige uitkoopregeling komen. Die moet eind 2026 worden opengesteld. Ook komt er subsidie voor boeren die mest willen verwerken voor export.

Technische opleidingen mogen in Engels worden gegeven

Buitenlandse studenten kunnen onder meer technische opleidingen in het Engels blijven volgen. Volgens het regeerprogramma van het kabinet blijven Engelstalige opleidingen ook "in de regio" mogelijk.

De coalitie heeft eerder al afgesproken verengelsing op hogescholen en universiteiten terug te dringen. Het hoofdlijnenakkoord liet wel ruimte voor "strategische uitzonderingen voor opleidingen voor tekortberoepen".

Het kabinet kondigt ook aan het aantal internationale studenten te verminderen. "Hierbij hoort een besparing, tot 293 miljoen euro structureel", staat in het regeerprogramma.

