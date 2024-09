Kabinet wil herstel natuur vooral bij boeren zelf neerleggen

Boeren moeten een centrale rol krijgen in het herstel van kwetsbare natuur in Nederland, zo wil het kabinet. Voor deze aanpak, bekend als agrarisch natuurbeheer, wordt jaarlijks 500 miljoen euro vrijgemaakt. De overheid richt zich vooral op Natura 2000-gebieden, veenweides en beekdalen.

Het kabinet wil meer controle krijgen over waar als eerst gestart wordt met natuurherstel en hoopt dat boeren hierin een belangrijke bijdrage leveren. Later dit jaar volgt meer duidelijkheid over welke gebieden prioriteit krijgen.

Het eerder geplande Nationaal Programma Landelijk Gebied is geschrapt, nadat 15 miljard euro uit het fonds werd gehaald voor andere doeleinden.

ANP