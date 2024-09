Kabinet-Schoof presenteert regeerprogramma, plannen deels al uitgelekt

Het kabinet-Schoof presenteert vrijdagmiddag het regeerprogramma, waarin de afspraken uit het eerder gesloten hoofdlijnenakkoord van de coalitie worden uitgewerkt. Na lange gesprekken bereikte het kabinet vorige week overeenstemming over de inhoud van het programma.

Een deel van de plannen uit het regeerprogramma is al naar buiten gekomen via de media. Zo zou migratieminister Marjolein Faber van plan zijn om delen van de Vreemdelingenwet buiten werking te stellen om zo het aantal asielzoekers te beperken.

Schoof gaf eerder al aan te balen dat de Prinsjesdagplannen waren uitgelekt:

1:07 Schoof baalt van uitlekken Prinsjesdagplannen: 'Hardnekkige traditie'

Minister Femke Wiersma van Landbouw werkt aan voorstellen om de Nederlandse veestapel te verkleinen. Verder blijkt dat onderwijsminister Eppo Bruins een voorgenomen bezuiniging op de plannen voor 1200 wetenschappelijke banen wil schrappen. In plaats daarvan zou hij bezuinigen op beurzen voor startende wetenschappers.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hoewel premier Dick Schoof eerder aangaf dat het regeerprogramma duidelijke doelstellingen, aanpak, planning en middelen zou bevatten, verwachten Haagse bronnen dat het document op sommige punten minder concreet is dan oorspronkelijk gepland. Dit zou kunnen leiden tot verdere uitwerking op een later moment.

Plan

Het regeerprogramma is een belangrijk onderdeel van het plan van informateur Kim Putters, die het kabinet op grotere afstand van de Tweede Kamer wilde plaatsen. Een van zijn adviezen was dat de helft van de bewindspersonen van buiten de politiek moest komen. Daarnaast blijven de coalitieleiders actief in de Tweede Kamer.

ANP