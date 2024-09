'Kabinet zet Eerste en Tweede Kamer buitenspel om asielinstroom te beperken'

Het kabinet wil af van een deel van de Vreemdelingenwet. Dat staat in het regeerprogramma dat vrijdag gepresenteerd zal worden, meldt de NOS.

Met de maatregel zouden er direct meer maatregelen zijn om de asielinstroom te beperken, zonder dat de Eerste en Tweede Kamer daar over hoeven te beslissen. RTL meldde eerder op de dag al dat het kabinet strengere eisen wil gaan stellen aan gezinshereniging: eerst een eigen woning en een minimale wachttijd van twee jaar. Ook het indienen van meerdere asielverzoeken (stapelen) zou aan banden worden gelegd.

Vorige week waren er stevige discussies over het asielbeleid tussen de bewindslieden van kabinet-Schoof:

1:09 Stevige discussies in ministerraad over asiel in regeerprogramma

Daarnaast hoopt het kabinet in Brussel een uitzonderingspositie te krijgen op het gebied van asiel. Met een zogenaamde 'opt-out' zou Nederland zich niet aan de Europese asielregels hoeven te houden. Of het verzoek succesvol gaat zijn is verre van gegarandeerd, maar het kabinet wil het in ieder geval proberen.