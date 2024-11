Henk maakt zich zorgen om btw-verhoging: 'Door de krant doe ik mee aan de maatschappij'

De door het kabinet voorgenomen btw-verhoging heeft naast de cultuur- en sportsector ook een grote impact op de journalistiek. Kranten moeten hun abonnementsprijzen verhogen en vrezen dat mensen het niet meer kunnen betalen. Zo ook Henk, hij vreest dat hij door de btw-verhoging geen krantenabonnement meer kan betalen.

Vrijdag stond de oppositie fel tegenover de minister Eelco Heinen van Financiën over de voorgenomen verhoging van btw op boeken, musea, concerten en sportscholen. Dat lieten de partijen blijken tijdens een debat over het belastingplan. De minister moest de plannen verdedigen en kreeg daarbij geen bijval van de regeringspartijen. Die gaven al aan geen fan te zijn van de ingreep, maar die wel te steunen om het gat in de begroting te dichten.

Bekijk het hele verhaal van Henk die vreest voor de duurdere krant bovenaan dit artikel.

Belangrijke bron

En dus ligt de btw-verhoging nog steeds op tafel. Tot ongenoegen van Henk. Hij is enorm blij met een tijdelijk project bij hem in de regio waardoor hij gratis de krant kan lezen. Hij vreest dat hij een krant in de toekomst niet kan betalen door de hogere btw. "De krant is voor mij een belangrijke bron voor nieuwsvoorziening. Maar het is voor mij niet te betalen omdat ik rond moet komen van mijn pensioen", vertelt hij.

Henk werd benaderd door De Gelderlander om mee te doen met het project voor de gratis krant voor minima. "Doordat ik nu de krant krijg kan ik alles gewoon lezen. Daardoor heb ik ook het idee dat ik mee kan doen in de maatschappij. Als dit project stopt dan ben ik weer terug bij af", vreest Henk. "Als dan ook nog eens de btw omhoog gaat is het al helemaal onmogelijk voor mij om ook maar te denken aan een abonnement voor de krant."

Hart van Nederland/ANP