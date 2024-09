Btw-verhoging zorgt voor spanning bij bieb: 'Heel slecht plan'

Als het aan het kabinet ligt, gaat de btw op sport en cultuur omhoog van 6 naar 21 procent. Boeken worden daardoor fors duurder, tot ongenoegen van bibliotheken. "We hebben dit jaar plannen gemaakt om lidmaatschapsgeld voor iedereen tot 30 jaar te schrappen, net als boetes op het te laat inleveren van boeken. Met een btw-verhoging kunnen die plannen in de prullenbak", stelt Antoinette van Zanten, afdelingshoofd van ZB Bibliotheek van Zeeland.

Ook het contributiegeld zal omhoog moeten, zegt Van Zanten. "Btw verhogen is een heel slecht plan."

ZB Bibliotheek heeft twee bibliotheken: een in Middelburg en een in Vlissingen. Daarnaast rijden er bibliotheekbussen. Deze rijden elke dag van dorp naar dorp. Naast tal van boeken hebben de bussen ook een postkantoor en pinautomaat aan boord. "De bibliobus is een servicebus die in veel meer voorziet dan alleen boeken. De bus heeft voorzieningen bij zich die er anders in plattelandsdorpen nauwelijks zijn."

Dit jaar heeft ZB Bibliotheek plannen uitgewerkt om lezen aantrekkelijker te maken. “We zijn van plan om leden tot 30 jaar gratis lidmaatschap aan te bieden. Ook is het de bedoeling om boetes te schrappen. Als je nu een boek te laat inlevert, betaal je daar een boete voor. Door dit te schrappen, wordt een boek lenen aantrekkelijker. Met het verhogen van de btw kunnen deze plannen waarschijnlijk niet doorgaan. Het lidmaatschap wordt mogelijk duurder. De vraag is of iedereen dat kan blijven betalen."

Inkoopkosten

Een lidmaatschap op de bibliotheek in Zeeland kost 50 euro per persoon per jaar. Dat is inclusief 6 procent btw. Wanneer de btw verhoogd wordt naar 21 procent gaat een abonnement 57,50 euro kosten. Ook het inkopen van boeken zal voor meer inkoopkosten zorgen. Organisaties, waaronder dus ook bibliotheken, kunnen btw terugvragen bij de omzetbelasting. Daarmee lijken de netto inkoopprijzen ongewijzigd te blijven, al is echter wel de vraag of en zo ja, hoeveel bibliotheken voldoende eigen kapitaal hebben voor de aanschaf van nieuwe boeken.