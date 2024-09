Theaterbezoeken door btw-verhoging nog lager: 'Een zorgelijke ontwikkeling'

De theaterbranche gaat veel tickets moeten inleveren door de aangekondigde btw-verhoging. In 2026 zal 37 procent van bezoekers minder vaak naar het theater gaan, als gevolg van de stijgende prijzen. Dit blijkt uit een onderzoek van Hendrik Beerda Consultancy.

Het theater wordt tegenwoordig al minder bezocht dan voor de coronapandemie. Volgens onderzoek van de Cultuurmonitor bezocht 70 procent van de Nederlanders van 6 jaar of ouder minstens één keer per jaar het theater. In 2022 is dit met 18 procentpunt gedaald.

' Zorgelijke ontwikkeling'

Albert Verlinde vertelt aan het Noordhollands Dagblad dat dit 'een zorgelijke ontwikkeling' is. "Tachtig procent van de groep die minder naar theater gaat, zegt dat de kosten één van de redenen is dat ze minder vaak naar een voorstelling of concert gaan. Terwijl de behoefte er duidelijk wel is."

Om een nog sterkere daling te voorkomen, sluit de theaterbranche zich aan bij andere takken in de cultuursector. Samen met organisaties als NOC*NSF, de KNVB en diverse musea gaat de branche campagne voeren tegen de btw-verhoging.