Kritiek op hogere btw op sport: 'Willen ze dat een kind op 7 hoog stilzit?'

Nu de vakantie van het kabinet voorbij is, staan er belangrijke beslissingen op stapel, waaronder het maken van de begroting voor volgend jaar. Eén van de meest besproken plannen is de mogelijke verhoging van de btw op betaalde sportactiviteiten van 9 naar 21 procent. De zorgen over de gevolgen zijn groot.

Uit eerder onderzoek van Hart van Nederland bleek al dat 34 procent van de Nederlanders verwacht minder of niet meer te gaan sporten als de btw-verhoging doorgaat, terwijl ze dat nu nog wel doen. 74 procent van de Nederlanders is dan ook tegen de door het kabinet voorgenomen maatregel, zo bleek vrijdag uit Ipsos-onderzoek. Volgens het onderzoek zijn vooral kwetsbare groepen, zoals kinderen en mensen met een lager inkomen, de dupe van deze maatregel.

'Wat willen ze nou?'

Reden voor buurtsportcoach Jan Poels uit Utrecht om de noodklok te luiden: "Ik ben heel bezorgd", die vreest dat talenten als Olympisch basketballer Worthy de Jong in de toekomst geen kans meer zullen maken. "Ik denk dat in Overvecht wel tien van die kinderen rondlopen met zo'n talent, maar die gaan nooit ontdekt worden omdat ze die kans gewoon niet krijgen. Ook kinderen met overgewicht, die misschien niet dat talent hebben, kunnen niet sporten door de bezuinigingen. Terwijl die structuur en regelmaat juist heel goed voor ze zou zijn."

Poels maakt zich vooral zorgen over de toegankelijkheid van sport voor kinderen in wijken waar sporten al lastig is. "De kosten voor sportaccommodaties zijn al met 10 procent gestegen. Wat willen ze nou? Dat een kind lekker kan sporten of dat een kind op 7 hoog stilzit?"

Staatssecretaris Vincent Karremans noemt sport "heel belangrijk". "Niet alleen topsport wat we net bij de Olympische Spelen hebben gezien, maar ook de amateursport en de sport in de wijken. Daar ben ik als wethouder in Rotterdam ook veel mee bezig geweest." Hij is het ermee eens dat het dan zonde is als daar op wordt bezuinigd. "Maar dat geldt voor alles. We zouden nooit kiezen om te besparen op dingen als er geen groot financieel probleem zou zijn."