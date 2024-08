Nederlandse 3x3-basketballers euforisch na historisch goud: 'Parijs was van ons'

De Nederlandse 3x3-basketballers hebben geschiedenis geschreven door een gouden medaille te winnen in Parijs. Matchwinner Worthy de Jong genoot extra van de gewonnen finale door de vijandige en zinderende omstandigheden waarin die zich afspeelde. "Er ging zoveel door me heen. Het is historisch, het is unbelievable."

Het team schrijft hun succes toe aan hun ontwikkeling als team en als sport in de afgelopen jaren. "Parijs was van ons, van begin tot eind. Het is prachtig gelopen. Na ons verlies tegen Letland hebben we keihard gewerkt en een prachtig gouden huis gebouwd," zegt Dimeo van der Horst na de gewonnen finale tegen Frankrijk.

Cruciale tweepunter

De Jong, vlaggendrager voor Nederland en sterspeler van het team, vertelt na afloop over de cruciale tweepunter die hij op het einde van de wedstrijd maakte: "Ik wist helemaal niet dat ie erin ging. Ik liet het over aan de goden. Dit is zeker mijn mooiste schot ooit, want deze leverde goud op. Dus tot ik weer goud win, is dit de mooiste."

Ook vertelt hij hoe hij via 3x3-basketbal zijn liefde voor de sport terugvond. "Op vrijdagavond tijdens 3x3-trainingen vond ik de liefde voor basketbal terug. En nu staan we hier met goud," zegt De Jong met zijn medaille om zijn nek.

Professionalisering van de sport

De basis voor deze prestatie werd de afgelopen jaren gelegd. De sport maakte een professionaliseringsslag door en steeds meer spelers ontdekten 3x3-basketbal. "Het is een sport die uit het niets kwam en we hadden als Nederland geen sterke reputatie. Maar we hebben het nu toch geflikt," aldus Arvin Slagter.

Voor veel Nederlanders kwam deze overwinning als een verrassing, maar niet voor de spelers zelf. "Ik had ongelooflijk veel vertrouwen in deze groep. We wisten wat we konden en hebben dat prachtig laten zien. Het belangrijkste doel is bereikt," zegt Worthy de Jong.

Toekomst van het team

Of de ploeg in deze samenstelling verdergaat, is nog onduidelijk. "Dat zien we later wel, nu gaan we genieten van dit moment," zegt Slagter. "Hopelijk hebben we jongens en meisjes geïnspireerd."

De telefoons van de spelers staan roodgloeiend. "Ik krijg constant berichten, maar ik wil nu vooral dit moment vieren met mijn team," aldus Van der Horst. De Jong voegt toe: "Ik denk dat ik weken bezig ben met alles beantwoorden."

3x3-basketbal was voor de tweede keer onderdeel van de Olympische Spelen. In 2021 won Letland de titel in Tokio.