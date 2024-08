Historische gouden medaille voor 3x3-basketballers bij Olympische Spelen

Sensationeel: de Nederlandse 3x3-basketballmannen hebben een gouden medaille veroverd op de Olympische Spelen in Parijs. In een bloedstollende finale waren ze te sterk voor Frankrijk, met 18-17.

Nederland weet de medaille al snel in de historie van de Olympische Spelen een medaille te veroveren. Pas sinds de zomerspelen in Tokio in 2021 staat het op het programma. Eerder wonnen de Nederlandse basketballers al van de VS en van Litouwen.

Laatste milliseconde

TeamNL bestaat uit Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Worthy de Jong en Jan Driessen. In het Place de la Concorde in de Franse hoofdstad bleef het letterlijk tot de laatste milliseconde gigantische spannend, toen De Jong de winnende treffer scoorde. De Fransen werden in eigen huis dus op hun plaats gezet en moeten genoegen nemen met een zilveren plak.

Op de tribune, die overigens bomvol zat, zag onder andere een uiterst enthousiaste prinses Amalia de Nederlandse mannen het goud pakken.