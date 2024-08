Zeilster Marit Bouwmeester pakt op indrukwekkende wijze goud op Spelen

Bij het zeilen in de ILCA-6 klasse heeft Marit Bouwmeester de gouden medaille veroverd. Althans, als ze morgen ‘gewoon’ start in de medalrace.

Maandag vonden race 9 en 10 plaats. In race 9 werd ze nog 20e, maar race 10 werd gestopt vanwege te weinig wind. Daardoor gaat Bouwmeester met een voorsprong van 21 punten op Denemarken de laatste race in. Een diskwalificatie kost 22 punten en zelfs als Denemarken eerste wordt, verliest het land twee punten en is dat niet genoeg voor goud.

Eerdere plakken

De 36-jarige Friezin pakte in Rio al eens eerder goud. Met deze plak mag ze zich officieel de meest succesvolle zeilster ooit noemen. In Londen (2021) pakte ze zilver en in Tokyo (2021) brons.

Hart van Nederland/ANP