Sifan Hassan pakt toch zilver op 5000 meter bij Olympische Spelen

Een verrassing in Parijs: Sifan Hassan heeft zojuist zilver op de 5000 meter bij de Olympische Spelen gepakt. De Nederlandse atlete kwam derde over de streep maar haar concurrent werd na afloop gediskwalificeerd.

Hassan volbracht haar bronzen race met een tijd van 14.30.61, net achter de 14.29.60 en 14.28.56 van haar tegenstanders, respectievelijk de Keniaanse Faith Kipyegon en Beatrice Chebet. Door Kipyegon's tijd werd na afloop een streep gehaald.

De Keniaanse wereldkampioene lijkt te zijn bestraft voor duwen en trekken aan het eind van de race.

Vierde plak

Bijzonder is hoe de Nederlandse hardloopster te horen kreeg dat ze alsnog zilver te pakken had. Dat gebeurde namelijk voor de camera's van HBO Max en Eurosport. "Kreeg jij mee waarom er diskwalificatie was?", vraagt de verslaggever. Waarop Hassan antwoordt, zeer verbaasd: "Wat? Hoe komt dat? Waarom?" Vervolgens laat hij de verbouwereerde Hassan de aangepaste uitslag zien.

Het is voor Hassan de vierde Olympische medaille. Bij de vorige spelen in Japan pakte ze tweemaal goud, om precies te zijn bij de 5000 en 10.000 meter. Op de 1500 meter veroverde ze toen brons. En dat was uniek: ze was namelijk de eerste atlete ooit die op al die drie afstanden een medaille veroverde.