Spannende avond voor Sifan Hassan, maar oud-trainer Yke weet dat ze gaat winnen

Maandagavond is het zo ver: Sifan Hassan rent de Olympische 5 km-finale om 21.00 uur. Oud-coach, Yke Schouwstra, weet nog goed waar het allemaal is begonnen. 2,5 jaar lang trainde zij in Leeuwarden op de atletiekbaan de toen 15-jarige Sifan. Talent zag ze meteen.

"Ik zag meteen talent bij Sifan. Het was niet dat ik meteen dacht dat ik met een toekomstig wereldkampioen te maken had, maar ze heeft altijd de wil gehad om te racen en om wedstrijdkampioen te worden", vertelt Schouwstra tegen Hart van Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Dat was ook te zien aan het gemak waarmee ze liep, gaat Schouwstra verder. "In mijn ervaring als atletiekcoach denk ik dat twee factoren belangrijk zijn: talent en het mentale aspect. Ik denk dat Sifan mentaal heel sterk is. Sommige sporters visualiseren de wedstrijd van te voren en bij Sifan zag ik vroeger al de wil om te winnen."

Zonder horloge

Dat herkent Dennis Licht, een oud-trainingsmaatje van Sifan. Hij vertelt aan Hart van Nederland over de tijd dat hij met haar trainde. "Ze liep zonder horloge, gewoon op gevoel. Zij heeft zo'n ontzettende winnaarsmentaliteit. Toen was ze een hele slechte verliezer, dat heeft ze nu wel wat meer onder controle."