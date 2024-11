'Btw-verhoging geen goed plan': schrijvers, acteurs en sporters naar Tweede Kamer

Onder anderen acteurs Huub Stapel, Gijs Scholten van Aschat en Jeangu Macrooy en cabaretier Sanne Wallis de Vries zijn maandag in de Tweede Kamer om de commissievergadering over de voorgenomen btw-verhoging op cultuur, boeken en kranten bij te wonen. Bekende acteurs, schrijvers en journalisten willen om de financieel woordvoerders van de partijen ervan te overtuigen dat de btw-verhoging geen goed plan is.

Ook schrijvers Ted van Lieshout, Tommy Wieringa, Kluun, Saskia Noort en Simone van der Vlugt wonen de vergadering bij. Namens de media zijn onder anderen hoofdredacteuren Kamran Ullah van De Telegraaf en Rennie Rijpma van het AD aanwezig.

Bonden en organisaties uit diverse sectoren bundelen al weken de krachten om te protesteren tegen de beoogde btw-verhoging op onder meer cultuur, boeken, sport en hotelovernachtingen. Zij wijzen erop dat "het verhogen van de belasting op cultuur, sport, boeken, media, logies en evenementen een heilloze weg is. Nederlanders willen het niet, de oppositiepartijen willen het niet en de Eerste Kamer wil het niet.

De gevolgen van de btw-verhoging zijn schadelijk voor Nederland en onomkeerbaar."

Tien andere voorstellen

De actie volgt op het nieuws dat de oppositie in de Tweede Kamer geen alternatief heeft kunnen vinden voor de beoogde btw-verhoging. D66-Kamerlid Hans Vijlbrief zei zonder succes ruim tien andere voorstellen te hebben gedaan en verweet de coalitiepartijen een gebrek aan lef.

Instorten

De belastingverhoging is niet alleen bizar voor de schrijvers en hoofdredacteuren, maar zeker ook voor boekenwinkels. Willemien Wagner, eigenaresse van een boekenhandel, is bij de actie maandag: "Deze verhoging is gewoon bizar en staat haaks op het beleid: 'bevorderen van leesgedrag'", vertelt Wagner.

Volgens haar worden boeken hierdoor onbetaalbaar en stort er een hele branche in. "Alles is duurder aan het worden, er zit echt geen rek meer in. Boeken zijn ten opzichte van 2001 met 2 euro gestegen, terwijl de prijs van brood bijvoorbeeld verdubbeld is. Hoe moeten wij aan dit geld komen?"

Alle boekenwinkels moeten dan sluiten.

Job Jan Altena, woordvoerder van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek en initiatiefnemer van de actie, voegt daaraan toe: "Deze stijging betekent in de praktijk ongeveer 3 euro per boek. Dat klinkt niet veel, maar uit onderzoek blijkt dat dit betekent dat er per jaar 4 miljoen boeken minder verkocht gaan worden. Als dit doorgevoerd wordt dan stort de hele boekenmarkt in." Volgens Wagner verandert dan het hele straatbeeld: "Alle boekenwinkels moeten dan sluiten."