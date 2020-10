De tweede coronagolf stopt vooralsnog nog niet. Het aantal besmettingen blijft in rap tempo oplopen en de ziekenhuizen liggen steeds voller met coronapatiënten. Ondertussen is Nederland in een ‘gedeeltelijke lockdown’. Volg hier het laatste nieuws.

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen op zondag: 8.184, dat zijn er 45 meer dan zaterdag

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op zondag: 1.652, dat zijn er 84 meer dan zaterdag

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care op zaterdag: 352, dat zijn er 7 meer dan vrijdag

– Aantal gemelde sterfgevallen tot nu toe: 6.751

– Check hier het aantal coronabesmettingen in jouw gemeente

Update 06:55 – GGD twijfelde lang over nut CoronaMelder-app

Zelfs toen de CoronaMelder-app al bijna af was, was de GGD allerminst overtuigd van het nut van de app. Ook waarschuwde de gezondheidsdienst voor de haast die het ministerie van Volksgezondheid had bij de invoering ervan, blijkt uit interne stukken die de NOS verkreeg op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

De GGD was bij de app bang voor een “verstorende werking” op het bron- en contactonderzoek. “De app moet het werk van de GGD ondersteunen en niet verstoren”, schrijft de GGD op 12 juni.

Waarom de GGD precies twijfelde aan het nut van de app, blijkt niet uit de stukken. Wel blijkt de GGD bang te zijn geweest dat de voorbereiding van de app ten koste zou gaan van het reguliere bron- en contactonderzoek. Tijdens de ontwikkeling van de app was de GGD druk bezig met opschalen. Ook wilde de organisatie niet dat mensen zowel door de app als door een bron- en contactonderzoeker van vlees en bloed zouden worden benaderd. Dat is overigens niet te voorkomen, doordat de app de identiteit van besmette personen niet kent.

Update 04:57 – Inbrekers slaan door corona dit jaar minder vaak toe

De najaarsgolf van woninginbraken zal dit jaar door de coronamaatregelen grotendeels uitblijven. Deze maand slaan inbrekers al 30 procent minder toe dan vorig jaar, blijkt uit de Inbraakmonitor van Interpolis waarover het AD schrijft. De politie bevestigt de trend.

Normaliter loopt het aantal inbraken in september langzaam op om met de feestdagen in december te pieken. Nu gebeurt het omgekeerde: vorige maand zag schadeverzekeraar Interpolis het aantal woninginbraken een vijfde dalen. “De week nadat het kabinet de strenge maatregelen aankondigde, bedroeg de daling zelfs al 30 procent”, vertelt Youri van der Avoird, van de InbraakMonitor.

Op basis van deze trend voorspelt Interpolis dat de najaarspiek zeer bescheiden zal zijn. “De coronamaatregelen verdwijnen niet opeens. Wij verwachten daarom dat het aantal inbraken dit jaar circa 30 procent lager uitkomt dan vorig jaar.” De reden is dat Nederlanders door de coronamaatregelen weer meer thuiswerken.

De Nationale Politie bevestigt de waarneming. “Ook wij registreerden begin oktober een afname van ruim 30 procent”, zegt Sybren van der Velden, landelijk projectleider woninginbraak. De politie voorziet wél een toename, maar de stijging zal vlak verlopen. “Er blijft een groep criminelen die doorgaat met inbreken. In de grote steden zijn veel junks afhankelijk van woningdiefstallen.”

Update 03:30 – Burgemeesters kijken vooruit naar feestdagen in coronatijd

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad blikken maandagavond in hun vergadering alvast vooruit naar de feestdagen. Ook gaan de bestuurders van de 25 veiligheidsregio’s het hebben onder meer over twijfelgevallen in de handhaving van de nieuwste maatregelen.

Lees hier meer

Update 03:30 – Ernst Kuipers praat Nederland bij over coronadrukte ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft onverminderd hard stijgen en een dezer dagen moeten misschien de eerste patiënten weer naar Duitsland worden overgebracht, net als in de eerste golf. Daarom vertelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maandag weer over de huidige stand van zaken op de intensive cares en verpleegafdelingen. Dat doet hij vanuit het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam.

Lees ook: Jongeren feesten door sluiting cafés nu in hotels, meerdere incidenten

Ziekenhuizen behandelden op zondag 1652 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 9 mei. Op 1 oktober, minder dan drie weken geleden, lagen ‘slechts’ 691 mensen vanwege een coronabesmetting in een ziekenhuis, en dat was al aanzienlijk meer dan in de weken ervoor.

Van de 1652 opgenomen coronapatiënten liggen 1288 op een verpleegafdeling, twee keer zo veel als twee weken geleden. Intensive cares behandelden zondag 364 coronapatiënten. Vooral in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden hebben ziekenhuizen het druk. In de afgelopen vier weken zijn al bijna 450 mensen overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.

Update 02:30 – Leraren willen strengere coronamaatregelen in de klas

Vakbond Leraren in Actie (LIA) vindt dat het kabinet met strengere maatregelen moet komen om een veilige werkomgeving voor de leraar te garanderen. Ruim 80 procent van de leraren geeft in een recente peiling van LIA aan zich ernstige zorgen te maken over de werksituatie. Door volle klassen is het lastig 1,5 meter afstand te bewaren en leerlingen zouden laks omspringen met het dwingende mondkapjesadvies.

Volgens Peter Althuizen, voorzitter van LIA, worden de zorgen van de leraren niet serieus genomen. “Uit onze peiling blijkt dat driekwart van de leraren meer verplichte voorzorgsmaatregelen in de klas wil. Bijvoorbeeld door met halve groepen te werken, waardoor zowel leraren als kinderen afstand tot elkaar kunnen houden. Maar dat willen ze in Den Haag niet horen want de school is een soort opvang geworden voor kinderen van werkende ouders”, zegt Althuizen tegen De Telegraaf. De LIA-voorman vertelt dat hij veel leraren kent die met coronaklachten thuis zitten. “Ik denk wel eens: komen ze pas in actie als de eerste leraar doodgaat aan corona?”

Lees ook: Minder dan de helft van scholen in Nederland heeft ventilatie op orde

Ook de Algemene Onderwijsbond (Aob) is bezorgd. Volgens voorzitter Eugenie Stolk duurt het nog altijd erg lang voordat leraren de uitslag van hun coronatest hebben, ofschoon zij van het kabinet voorrang kregen bij de tests. “Hierdoor vallen er onnodig lessen uit. En in deze tijd is het dan al snel dweilen met de kraan open”, zegt ze.

Minister Slob (Onderwijs) laat weten dat hij heel goed begrijpt dat leraren zich zorgen maken over hun gezondheid. “Daarom is het ook noodzakelijk dat leerlingen afstand houden van de leraar en dat de andere basisregels goed in acht worden genomen.”

De minister ziet, net als de VO-raad, weinig in het idee om met kleinere klassen te werken. “Het is heel belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk op school les krijgen. Dat is volgens het OMT ook verantwoord.”