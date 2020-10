De nieuwe CoronaMelder-app van de overheid is sinds de lancering op zaterdag al bijna 2,7 miljoen keer gedownload. “Goed om te zien”, reageert minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. “Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe meer onbewuste besmettingen we voorkomen.”

Om precies te zijn draait de corona-app op 2.651.461 telefoons. Minister De Jonge heeft het nieuws rond ‘zijn’ app trots via Twitter gedeeld. De CoronaMelder is na een testfase sinds zaterdag voor iedereen beschikbaar.

Sinds zaterdag is #CoronaMelder in heel Nederland te gebruiken en inmiddels is de app al 2.651.461 keer gedownload. Goed om te zien, want hoe meer mensen de app gebruiken, hoe meer onbewuste besmettingen we voorkomen. Je kan de app hier downloaden. 👉 https://t.co/BJhiagZxPi pic.twitter.com/8IP2QYZMzO

— Hugo de Jonge (@hugodejonge) October 12, 2020