Een bezoekje aan de kerstmarkt zit er dit jaar niet in: 'Behoorlijk balen'

Lekker struinen langs de kraampjes, op de achtergrond het engelengezang van het lokale koor en in de hand een goed glas glühwein. Voor bezoekers van de vele kerstmarkten is dit de manier om in kerstsferen te komen. Toch gaat dat feest dit jaar niet door.

Dat laten verschillende organisators van kerstmarkten weten. Denk aan de Country en Christmas Fair in Utrecht, Kerststad Valkenburg, het Amsterdamse Winterpaleis of de kerstmarkt in Den Haag, Haarlem en Dordrecht.

Lees ook: Raar maar waar: dit weekend kerstmarkt in Renesse

Ook geen Castle Christmas Fair

Vandaag werd daar de Castle Christmas Fair in Velsen aan toegevoegd. Onzin, vindt Paul Zonneveld van de organisatie. “Natuurlijk begrijp ik dat gemeentes iets moeten met de nieuwe maatregelen die vorige week zijn afgekondigd, maar ons terrein is negentig voetbalvelden groot. Daar valt genoeg afstand te houden en ik begrijp niet waarom pretparken en dierentuinen wel open mogen, maar wij niet. We zijn net zo groot, maar vallen onder de noemer ‘evenement’. En evenementen zijn verboden.”

Zo zag de kerstmarkt eruit in 2019:

De kerstmarkt zou al over vier weken starten. Vanaf mei is de organisatie ontzettend druk bezig geweest om alles coronaproof te organiseren en de vele inspanningen blijken nu voor niets: “Dat is behoorlijk balen. De gemeente zegt dat we het volgend jaar weer mogen organiseren, maar dat geeft ons geen enkele garantie. Hoe zitten we er volgend jaar bij en kunnen we dan überhaupt nog bestaan? Er valt niets met zekerheid te zeggen nu.”

Lees ook: Rel over bijbelse betekenis van kerst splijt Nunspeet in tweeën

Ophoping moeilijk te vermijden

Burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten dat er vanuit het oogpunt van de volksgezondheid geen vergunning wordt verleend. “Bedenk hierbij ook dat er bij deze Fair geen sprake is van een doorstroom van bezoekers waardoor een uitzondering op dit verbod zou kunnen gelden. Denk aan populaire kramen en attracties, daar is ophoping van mensen moeilijk te vermijden.”

Volgens de burgemeester maakt de combinatie van het aantal bezoekers, de optredens, de horeca-activiteiten en de opening in de avonduren het niet realistisch dat mensen veilig anderhalve meter afstand tot elkaar houden. “De totale grootte van het terrein Beeckestijn park is daarmee niet relevant.”

Beeld ter illustratie via ANP