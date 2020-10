Johan Derksen noemt kerkgangers Barneveld 'godsdienstdwazen'

Voetbalanalist Johan Derksen snapt helemaal niets van de vele kerkgangers in Barneveld. Ruim tweehonderd gelovigen kwamen daar zondagochtend bijeen voor de wekelijks mis in de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld. Derksen noemt hen maandagavond ‘godsdienstdwazen’.

De mannen aan tafel bij Veronica Inside bespreken eerst nog even de omstreden vakantie van koning Willem-Alexander en zijn gezin. “Hoelang moet het nog duren voordat die monarchie een keer verdwijnt met al die gekken dingen die wij meemaken met de koning?”, vraagt presentator Wilfred Genee zich af.

‘Godsdienstdwazen’

Volgens Johan Derksen is de koning zijn geloofwaardigheid verloren. “Het is natuurlijk zo dat de koning zich in een hoekje heeft gemanoeuvreerd. Die zit in het zelfde schuitje als onze minister van Justitie. Die kunnen nooit meer iets zeggen tegen het volk over corona of dat ze op moeten letten, want die worden niet meer serieus genomen.”

Derksen: “Hij hoort nu bij de studenten die zich nergens wat van aantrekken en die godsdienstdwazen die met zijn allen in de kerk gaan staan zingen. Daar hoort de koning nu ook bij met zijn gedrag.”

Barneveld

“Barneveld zat weer lekker vol hè?”, refereert presentator Genee aan de meest recente zondagmis in die plaats. Het kabinet adviseerde de kerkgenootschappen om met niet meer dan dertig mensen samen te komen, maar de kerk zelf vindt dat er binnen voldoende afstand van elkaar gehouden kan worden.

“Maar het staat in de bijbel, in een stokoud boek. En of het nou gedateerd is of niet: wat in de bijbel staat is goed. Jongens, psalm 37 met z’n allen”, reageert Derksen cynisch. Hij pleit voor een grondwetswijziging. “Er mogen in Staphorst zeshonderd gelovigen met elkaar gaan zingen, want dat staat in de grondwet. Misschien moet de grondwet een beetje geactualiseerd worden naar deze tijd.”

