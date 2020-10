Kerk Barneveld slaat corona-advies opnieuw in de wind: honderden kerkgangers naar dienst

Ruim tweehonderd gelovigen zijn zondagochtend bij elkaar gekomen in de Rehobothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld. Daarmee slaan ze opnieuw het advies van het kabinet in de wind om niet met meer dan 30 mensen bij elkaar te komen in afgesloten ruimtes. De kerk zelf vindt dat er binnen voldoende afstand van elkaar gehouden kan worden.

De kerk had 250 kerkgangers uitgenodigd voor de dienst en houdt zich daarmee niet aan het dringend geadviseerde maximum van dertig mensen in een binnenruimte. Dat kan volgens een woordvoerder van de kerk makkelijk, aangezien er in het kerkgebouw ruimte is voor tweeduizend kerkgangers en iedereen ruim voldoende afstand kan houden.

“Alle RIVM-richtlijnen voor de gezondheid worden streng nageleefd”, aldus de woordvoerder. Bij binnenkomst in de kerk droegen de meeste gelovigen een mondkapje. Handen desinfecteren was verplicht. De kerk houdt in de coronatijd drie in plaats van de gebruikelijke twee diensten op zondag, zodat zoveel mogelijk gelovigen een dienst kunnen bijwonen. “Juist nu is er heel veel behoefte aan samenkomen.”

Afgeschaald

De Gereformeerde Gemeente heeft overal in Nederland en ook in Barneveld hele grote kerken, omdat de stroming zeer trouwe kerkgangers heeft. “We hebben al afgeschaald. Eerst mochten er nog zeshonderd mensen tegelijk komen, toen vierhonderd en nu nog maar 250. Als het aantal besmettingen oploopt, schalen we weer verder af. Dat gebeurt in overleg met de gemeente en de gezondheidsdiensten”, zegt de woordvoerder.

Omdat er geen plaats is voor alle gemeenteleden, zijn de diensten ook online te volgen. De gemeente moet het zondag zonder de eigen dominee doen. Die zit thuis in quarantaine. Hij heeft zaterdag een coronatest ondergaan en wacht op de uitslag.

‘We willen ons aan Gods woord houden’

Ook de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel legt het advies van de overheid van maximaal dertig mensen naast zich neer. “Wij hebben afgeschaald tot 200 mensen”, zegt kerkbestuurder Arjan van Vliet van de gereformeerde gemeente tegen RTV Rijnmond. “Wij willen ons houden aan Gods woord waarin gezegd wordt om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Daarnaast hebben wij zo’n grote kerk. Met tweehonderd man erin, heb je bijna een verrekijker nodig om elkaar te zien”, aldus Van Vliet tegen de omroep.

De kerk in Staphorst liet zaterdag weten ook meer dan dertig mensen toe te zullen laten, maar kon geen aantallen noemen. Zondag was er niemand bereikbaar voor commentaar.

ANP/ Redactie