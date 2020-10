Koning in aanzien gedaald na omstreden vakantie in Griekse villa

De koning en koningin zijn in aanzien gedaald door de vakantie naar Griekenland. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder bijna vierduizend Nederlanders. Ondanks dat de koning gisteren bekend maakte direct zijn vakantie af te breken, is de koning nog altijd niet terug in Nederland.

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten het koninklijk gezin in het regeringsvliegtuig naar hun vakantievilla in Griekenland waren gevlogen. Snel ontstond er flink wat ophef op social media, vooral omdat minister-president Mark Rutte dinsdagavond de Nederlandse bevolking nog had opgeroepen onnodige reizen uit te stellen.

Lees ook: Koninklijke familie breekt direct vakantie in Griekenland af na ophef

Vakantie afbreken

‘s Avonds liet de koning via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten direct zijn vakantie af te breken en terug te keren naar Nederland. “We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons”, liet de koning vrijdag weten.

Premier Rutte bleek op de hoogte te zijn van de vakantieplannen van de koning. De premier is politiek verantwoordelijk voor het handelen van de koning, maar het is nog onduidelijk welke rol hij heeft gespeeld in de beslissing van de koning om toch op vakantie te gaan.

Lees ook: Premier Rutte wist van omstreden vakantieplannen Willem-Alexander en gezin

Onverstandig

Veel Nederlanders (91 procent) vinden dat, ongeacht het advies van premier Rutte, koning Willem-Alexander zelf had moeten bedenken dat de vakantie onverstandig was. Voor 65 procent van de ondervraagden heeft het aanzien van het koningshuis dan ook een deuk opgelopen.

Ondanks het bericht om de vakantie direct af te breken is de koning met zijn gezin nog niet in Nederland. De Koninklijke Standaard, de vlag die wordt gehesen als de koning in het land is, wappert nog altijd niet aan de vlaggenstok van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De RVD laat weten uit onder meer veiligheidsoverwegingen niets te kunnen zeggen over waar de koning op dit moment is.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.