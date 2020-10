Premier Rutte wist van omstreden vakantieplannen Willem-Alexander en gezin

Minister-president Mark Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van de koning. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. Vicepremier Hugo de Jonge liet eerder nog weten niet op de hoogte te zijn.

De Koninklijke Familie vertrok vrijdagmiddag voor een vakantie naar hun villa in Griekenland. Nadat er ophef ontstond over de vakantie op sociale media, besloot de koning samen met zijn gezin terug te keren naar Nederland. Eerder had premier Rutte namelijk nog opgeroepen niet onnodig naar het buitenland te gaan.

Vicepremier

Premier Rutte is ministerieel verantwoordelijk voor de koning, maar omdat hij afwezig is vanwege een tweedaagse Europese top in Brussel, neemt vicepremier De Jonge zijn zaken waar. GroenLinks-leider Jesse Klaver wil van Rutte weten of die wist van de vakantieplannen van de koning, en zo ja, waarom hij die niet heeft ontraden. Dat de koning naar Griekenland vertrok noemt hij “een inschattingsfout”, zijn onmiddellijke terugkeer het “enige juiste besluit”.

