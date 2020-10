Nu de drie Nederlandse prinsessen herfstvakantie hebben, lijkt het erop dat de Koninklijke Familie vakantie viert in hun luxe vakantievilla in het Griekse Athene. Dat laat regeringsvliegtuigdeskundige Menno Swart weten op Twitter.

Het regeringsvliegtuig PH-GOV vertrok vrijdagmiddag. Opvallend is dat de Koninklijke Familie hiermee geen gehoor geeft aan de oproep van premier Mark Rutte om tijdens de herfstvakantie niet op vakantie te gaan. Deze oproep deed hij dinsdag tijdens de persconferentie om besmettingen vanuit het buitenland zo veel mogelijk tegen te gaan.

Privé vakantie

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigt noch ontkent de vakantie. “Het Koninklijk stel houdt zich aan de geldende coronaregels en reisadviezen”, aldus de RVD. Op dit moment geldt er voor Athene een geel reisadvies. Dit houdt in dat er veiligheidsrisico’s zijn, maar dat er wel gereisd mag worden. De RVD wil verder niets over de vakantie van de koning kwijt. “Dat is een privéaangelegenheid.”

Prinsessen hebben herfstvakantie en #regeringsvliegtuig PH-GOV staat buiten! Het kan bijna niet anders of de koning 👑 en zijn gezin vliegen vanmiddag naar Athene 🇬🇷 (code geel 😷) voor weekje in hun luxe vakantievilla. Keep u posted ✈️ #avgeek #avgeeks #planespotting #aviation pic.twitter.com/KAobxNGqa2 — Menno Swart (@MennoSwart) October 16, 2020

Ook minister Hugo de Jonge kon niets zeggen over een eventuele trip van de koning en zijn gezin. Na de wekelijkse persconferentie vroeg een journalist hem ernaar. “Voor iedereen gelden dezelfde reisadviezen. En dat betekent dat je kunt reizen naar een land dat niet oranje of rood is. Dat geldt voor iedereen”, aldus De Jonge.

Ergenis

In de Tweede Kamer is vol ergenis gereageerd op de vermeende vakantie van de koning. Oppositiepartij GroenLinks wil opheldering van minister-president Mark Rutte. “Als de koning nu op vakantie gaat is dat echt het verkeerde signaal aan Nederland”, vindt fractievoorzitter Jesse Klaver. “De regering vraagt mensen om zoveel mogelijk thuis te blijven en af te zien van allerlei dingen waar ze naar uitgekeken hebben”, zegt Klaver. “Dan helpt het niet als er berichten opduiken de koninklijke familie het vliegtuig naar Griekenland pakt.”

SP’er Ronald van Raak vindt het niet bij de “geest van deze tijd” passen dat Willem-Alexander op vakantie gaat. Liever ziet hij dat de koning rechtsomkeert maakt. Ook hekelt hij de geheimzinnigheid rondom de reis. “Dit moet gewoon gezegd kunnen worden, het is geen staatsgeheim.”

Ophef

Tijdens de zomervakantie ontstond er nog ophef over een foto van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Daarop stonden zij arm in arm met een restauranteigenaar. Via social media liet het Koninklijk stel toen weten “in de spontaniteit van het moment” niet goed genoeg te hebben opgelet. Ook beaamde ze dat het essentieel is om de coronaregels op te volgen om zo het virus onder controle te krijgen.

Foto: Menno Swart/RVD Wesley de Wit