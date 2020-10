Koninklijke familie breekt direct vakantie in Griekenland af na ophef

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat weten dat de koning onmiddellijk zijn vakantie afbreekt. Vrijdagmiddag vloog de Koninklijke familie naar hun vakantievilla in Griekenland. Al snel ontstond hier ophef over op sociale media.

“We zullen onze vakantie afbreken”, laat de koning via de RVD weten. “We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”

Boze reacties

De vakantie van de koning kwam aan het licht nadat regeringsvliegtuigdeskundige Menno Swart het regeringsvliegtuig buiten de hangar zag staan. Al snel werd de hashtag Griekenland trending op Twitter en spraken mensen hun ongenoegen uit over de vakantie van de koning.

Dus, de Koning gaat met het gezin op vakantie naar Griekenland terwijl Nederland midden in een crisis zit en Nederlanders hun sociale leven moeten beperken en zoveel mogelijk thuis moeten zijn. Ja, dat schiet mij wel een beetje in het verkeerde keelgat, zeg maar. 🙂 — Beps. 🗯️ (@VrouwvdVrijheid) October 16, 2020

Dat het #koningshuis met #WillemAlexander, #Maxima en de #prinsessen nu in Griekenland op vakantie gaan, getuigt van gevoelloosheid en een totaal onbegrip van de situatie waarin ons land zich bevindt. — Han van der Horst (@Hanvanderhorst) October 16, 2020

Goede voorbeeld

Het ophef ontstond voornamelijk omdat minister-president Mark Rutte dinsdagavond tijdens de coronapersconferentie Nederlanders nog opriep hun vakantieplannen af te blazen. Veel Nederlanders vinden dan ook dat de koning het goede voorbeeld moet geven. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 86 procent van de Nederlanders vindt dat de koning nooit op vakantie had mogen gaan.

Bijna 70 procent is dan ook van mening dat de koning direct rechtsomkeer moet maken. “Dit kan toch niet?”, vraagt een van de panelleden zich af. “Een verschrikkelijk asociale actie”, schrijft een ander. Die opmerkingen zijn de Koninklijke Familie niet in de koude kleren gaan zitten. Het toestel is intussen op de terugweg, zo is de zien op een vliegtuigtracker op internet.