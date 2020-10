Premier Mark Rutte heeft dinsdagavond namens het kabinet stevigere, nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Die zijn nodig, omdat het aantal besmettingen in Nederland blijft oplopen. De nieuwe regels gaan woensdagavond om 22.00 uur in.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Rutte noemde het pakket aan maatregelen een “gedeeltelijke lockdown”. Ze gelden voor ongeveer vier weken en worden na twee weken geëvalueerd. De nieuwe coronamaatregelen raken de scholen niet, daarvoor is het onderwijs te belangrijk, aldus de premier. Opvallend is dat er voor het eerst een mondkapjesplicht komt.

Lees ook: Kabinet komt met strengere coronamaatregelen: dit is de routekaart voor versoepelingen

De volgende maatregelen gelden vanaf woensdagavond 22.00 uur:

Nieuwe coronamaatregelen

Thuisbezoeken worden beperkt. Je mag nog maar één keer per dag hooguit drie mensen over de vloer krijgen.

De maximale groepsgrootte in binnenruimten gaat overal naar maximaal dertig mensen, er worden geen uitzonderingen meer gemaakt

Werkend Nederland moet weer zoveel mogelijk thuis gaan werken.

De verkoop van alcohol en softdrugs is verboden tussen 20.00 en 07.00 uur. Dit geldt voor supermarkten, avondwinkels en coffeeshops. Het wordt ook verboden om na 20.00 uur alcohol bij je te hebben en/of te drinken op straat.

Eet- en drinkgelegenheden gaan vanaf woensdagavond 22.00 uur dicht. Eten bestellen en afhalen mag wel. Hotels mogen voor hun gasten nog wel eten en drinken verzorgen.

Er gaat een streep door de koopavond, winkels moeten alle dagen om 20.00 uur dicht (behalve de supermarkten)

Alle evenementen worden tijdelijk verboden. Voor musea en pretparken verandert er de komende tijd nog niets.

Amateursporten met meer dan vier volwassenen worden tijdelijk verboden. Voor sporters onder de 18 jaar wordt er niets aangepast.

Publiek is bij alle wedstrijden en trainingen verboden, bij zowel amateur- als professionele sport.

Naast de sportkantines blijven ook de douches en kleedkamers gesloten. Kinderen onder de 18 jaar mogen trainen en onderlinge wedstrijden met teams van de eigen club spelen.

Het dragen van niet-medische mondkapjes wordt verplicht in publieke binnenruimten voor iedereen vanaf 13 jaar

Premier Rutte deed tijdens de persconferentie ook de dringende oproep om de komende periode niet naar een land te gaan met een oranje of rood reisadvies.

Mondkapje nog niet verplicht

Tot dusver geldt alleen een “dringend advies” om een mondmasker te dragen in binnenruimtes. Dat blijft zo totdat het juridisch geregeld is. Volgens de premier is het “juridisch lastig” om het mondkapje verplicht te stellen in openbare ruimtes zoals scholen, bibliotheken, winkels en musea. Maar het moet “zo snel mogelijk” wettelijk geregeld zijn, aldus Rutte.

Lees ook: 81 procent wil dat coronaregels verplicht worden: ‘Tijd van vrijblijvendheid is voorbij’