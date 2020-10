Aantal nieuwe coronabesmettingen voor het eerst in vijf dagen gedaald

In de afgelopen dag zijn er 8.015 positieve coronatests gemeld bij het RIVM. Het is de eerste keer in vijf dagen dat het aantal nieuwe coronabesmettingen lager is dan de dag ervoor. Zondag ging het nog om 8.184 nieuwe gevallen, dat aantal is door de gezondheidsdienst nu bijgesteld naar 8.177.

De grootste brandhaard van het land is nu Rotterdam. Daar werd het coronavirus sinds zondag bij 543 mensen vastgesteld. De havenstad wordt gevolgd door de hoofdstad: in Amsterdam ging het om 539 positieve tests. Daarop volgen Utrecht (313) en Den Haag (275).

Het aantal geregistreerde coronadoden in Nederland steeg in de afgelopen dag met zeventien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in het laatste etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden soms namelijk met vertraging doorgegeven aan het RIVM. Zondag werden vijftien sterfgevallen gemeld.

Meer coronapatiënten in ziekenhuis

Op dit moment zijn er 1.738 coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 86 meer dan zondag. Van de patiënten met corona liggen er 379 op de intensive care, een toename van vijftien in vergelijking met de dag ervoor.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt verder dat in de afgelopen dag 23 coronapatiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s. Dit om sommige ziekenhuizen te ontlasten. Met name in steden in de Randstad liggen veel coronapatiënten in het ziekenhuis.

ANP