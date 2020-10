Alle vijf wethouders van de Zeeuwse gemeente Hulst zijn besmet met het coronavirus. Ook negen ambtenaren liepen de ziekte op. Ze raakten allemaal besmet tijdens hun werk op het gemeentehuis.

Dat bevestigt de gemeente aan Hart van Nederland na berichtgeving van Omroep Zeeland. “We hebben in een vroeg stadium afgeschaald en werkten zoveel mogelijk thuis”, legt een woordvoerster uit. Alleen noodzakelijke vergaderingen zijn doorgegaan met een zo klein mogelijke bezetting, benadrukt de zegsvrouw.

“De GGD heeft ons echter verteld dat je, ook als je voldoende afstand houdt, toch besmettingsrisico loopt als je langer dan vijftien minuten samen in een ruimte bent”, aldus de woordvoerster. Op die manier heeft iemand mogelijk het virus kunnen overdragen aan de vijf wethouders en negen gemeentemedewerkers. De GGD voert nog bron- en contactonderzoek uit.

Milde klachten

Het was even schrikken, maar het gaat relatief goed met de wethouders en ambtenaren. “Ze hebben allemaal slechts milde griepachtige klachten en kunnen hun werk vanuit huis doen. Alle dienstverlening en besluitvorming gaat dus gewoon door”, aldus de zegsvrouw. Burgemeester Jan-Frans Mulder is teruggekeerd van zijn vakantie en werkt ook vanuit huis.

Vanwege de uitbraak is er nog verder afgeschaald op het gemeentehuis en wordt er bijna alleen nog maar vanuit huis gewerkt. De gemeentewinkel, waar inwoners terecht kunnen voor burgerzaken, is wel nog open en blijft telefonisch bereikbaar.

Redactie/ANP