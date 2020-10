Kickbokser Badr Hari is positief getest op het coronavirus. Dat laat hij maandag weten op zijn Instagram-account. De topsporter zit thuis in quarantaine en zegt rust nodig te hebben.

Wanneer de 35-jarige kickbokser zijn testuitslag te horen heeft gekregen is niet bekend. Hij zegt inmiddels weer aan de betere hand te zijn na een paar dagen ziek te zijn geweest. “Ik moet nu rust houden en ga weer trainen zodra dat kan”, laat Hari weten in een bericht op Instagram.

Lees ook: Kickboksen, hoe werkt het eigenlijk? Een handleiding

De kickbokser zou volgende maand voor het eerst dit jaar weer in actie komen. Over een kleine drie weken, op zaterdag 7 november, staat een duel gepland tussen Hari en de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Het is onduidelijk of dat gevecht nog door kan gaan nu Hari corona blijkt te hebben.

Goede vriend ook besmet

Vorige week werd duidelijk dat een goede vriend van de topsporter het virus onder de leden heeft: Cristiano Ronaldo. De Amsterdamse kickbokser en de Portugese voetballer hebben in het verleden elkaar meerdere keren bezocht tijdens vakanties in Marokko, het land waar Hari’s ouders vandaan komen.

Waar Hari de ziekte heeft opgelopen laat hij in het midden. “Sinds het begin van de corona-pandemie hebben we de voorzorgsmaatregelen omtrent corona altijd serieus genomen”, benadrukt de kickbokser. Hij noemt het “ongelukkig” dat hij besmet is geraakt. “Dit laat zien hoe serieus we het virus moeten nemen.”

Lees terug: 3,5 miljoen Nederlanders zagen Badr Hari opgeven tegen Rico Verhoeven

Kijk hieronder het duel tussen Rico Verhoeven en Badr Hari terug