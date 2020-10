Jongeren feesten door sluiting cafés nu in hotels, meerdere incidenten

De trend van jongeren die een hotelkamer huren om te ‘chillen’ zorgde de afgelopen weken meermaals voor escalaties waar de politie op afging. De hotels ervaren overlast: in één hotel werd zelfs een portier mishandeld.

Volgens de politie zijn er de afgelopen weken meermaals incidenten geweest in hotels waarbij een volwassene een kamer huurde en ‘een stel jongens daar aan het chillen was en allerlei dingen deed’. Dat meldt het Parool.

“Normaal gaan die jongens ergens bij elkaar zitten in een tent, maar dat kan nu niet”, zegt een woordvoerder van de politie. “Thuis is ook geen mogelijkheid, omdat hun ouders er zijn. Dus wijken ze uit naar hotels.” Om wat voor incidenten het precies gaat en door wie de politie is getipt, kan de woordvoerder niet zeggen.

Uit de hand gelopen

“We hebben continu met feestende jongeren te maken”, zegt manager Thymen Simons van Van der Valk Hotel Amsterdam Amstel. “We zien dat het aantal jongeren in alle hotels is toegenomen, nu hotelkamers betaalbaarder zijn geworden.”

Eind vorige maand werden nog twee nachtportiers van het hotel mishandeld omdat ze bezoekers met lachgas de toegang weigerden. De portiers moesten naar het ziekenhuis voor controle; bij één bleek een stuk van zijn kaak afgebroken.

Foto ter illustratie