Meer dan de helft van de jongeren voelt zich moe en somber door coronacrisis

De coronacrisis raakt ons mentaal steeds harder, zeker nu we opnieuw gedeeltelijk in lockdown zijn. Uit onderzoek van Zilveren Kruis onder ruim 1500 Nederlanders blijkt dat vooral onder 18- tot en met 24-jarigen de psychische klachten steeds meer toenemen. 57 procent van hen voelt zich steeds vermoeider en somberder.

Jongeren zeggen vooral last te hebben van stress door onzekerheid. Ook voelen ze zich eenzaam doordat de maatregelen sociaal contact moeilijk maken.

‘Je verliest alle sociale contacten’

De twintigjarige Joep van Dijk begint de effecten van de lockdown steeds meer te merken. Hij kan al maanden niet naar de universiteit en met het dichtgaan van de horeca ziet hij zijn vrienden nog minder. “Ik vond het aan het begin wel leuk en overzichtelijk, maar nu ga ik me steeds meer alleen voelen”, vertelt de student aan Hart van Nederland. “Ik word iedere dag moe wakker en voel me veel somberder.”

Zelf woont Joep in Utrecht, maar veel van zijn vrienden wonen in Amsterdam. “Met het openbaar vervoer kan je niet meer en naar je studie ook niet. Je verliest alle sociale contacten en de diepgang in vriendschappen loop je mis.” Ook aan zijn vrienden merkt Joep dat de lockdown hard aankomt. “Sommige vrienden hebben last van serieuze depressieve klachten. De afname van sociaal contact versterkt dit.”

Langdurige gevolgen

MIND Korrelatie ziet ook dat jongeren mentaal achteruit gaan. Psycholoog Jean-Pierre van de Ven van MIND maakt zich zorgen. “In die leeftijdsgroep zijn sociale contacten het belangrijkst. Je bent bezig met jezelf neer te zetten in de samenleving, dus je gaat op zoek naar andere mensen. Er zijn ook praktische gevolgen. Onderwijs- en carrièrekansen worden moeilijker.”

Van De Ven is bang voor de psychische gevolgen van de coronacrisis, die mensen langdurig blootstelt aan stress. “Mensen worden angstiger, somberder en raken sneller in paniek. Dit kan veel gevolgen hebben. Lichamelijk bijvoorbeeld in de vorm van hoofdpijn en pijn aan de schouders en nek. Verslavingen worden ook in de hand gewerkt en mensen die al aanleg hebben voor een depressie krijgen hier eerder last van.”

Veerkracht

Verschillende studentenorganisaties doen hard hun best om jongeren te ondersteunen. Student Kimberly van den Ouden zat tijdens de eerste golf ook helemaal niet lekker in haar vel. Momenteel steekt ze bijna al haar tijd in het helpen van andere studenten, maar ze ziet dat veel van hen het lastig vinden om de moed erin te houden. “Het gebrek aan fysieke interactie zorgt ervoor dat mensen zich afkeren en blind zijn voor de mogelijkheden die er nog wél zijn.” Kimberly organiseert veel online activiteiten, maar krijgt niet iedereen mee. Voor studenten die er echt even doorheen zitten heeft ze een online overzicht gemaakt waar ze terecht kunnen voor hulp.

Volgens psycholoog van de Ven is het vooral belangrijk om aan je veerkracht te blijven werken. “Probeer een gezond leven te leiden, niet te veel alcohol en drugs te nemen, aan lichaamsbeweging te doen en contacten toch zo goed mogelijk te onderhouden.”