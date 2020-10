Minder dan de helft van scholen in Nederland heeft ventilatie op orde

Bij slechts 38 procent van de in totaal ruim 9000 scholen in Nederland is op dit moment zeker dat de ventilatie op orde is. De rest van de scholen voldoet niet aan de wettelijke eisen óf moet nog onderzoek doen naar de luchtverversing. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen.

Volgens het RIVM kan goede ventilatie helpen bij het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Daarvoor is een goed systeem om de lucht te verversen belangrijk. Maar in veel schoolgebouwen ontbreekt het daaraan, omdat ze verouderd zijn of juist omdat het nieuwe ventilatiesysteem niet goed werkt.

Aanpassingen nodig op honderden scholen

Vanwege de onrust hierover bij leraren, ouders en schoolleiders, stelde minister Slob van Onderwijs een speciaal coördinatieteam aan om in kaart te brengen hoe het met de ventilatie gesteld is op basis- en middelbare scholen. Uit de rondgang blijkt dat 777 scholen (zo’n 11 procent) niet aan de wettelijke eisen voldoen.

Die scholen hoeven niet meteen te sluiten, maar in de lesgebouwen zijn wel technische aanpassingen nodig. Het kabinet maakt daar zo’n 360 miljoen euro voor vrij, waarvan een deel dit jaar beschikbaar is.

“Welke aanpassingen nodig zijn, verschilt sterk per school”, zegt Doekle Terpstra, die als voorzitter van Techniek Nederland bij het coördinatieteam betrokken is. “In sommige scholen zijn grote aanpassingen nodig. Andere scholen kunnen het oplossen door bijvoorbeeld tussen de lessen door meer te luchten.”

Trui meenemen

Van zo’n 41 procent van de scholen is nog helemaal niet duidelijk of de lucht op een goede manier ververst kan worden. Deze scholen zijn nog bezig met een onderzoek, of moeten daar zelfs nog aan beginnen. Dat komt volgens het coördinatieteam doordat ze niet de juiste technici hadden of omdat het simpelweg niet bovenaan het lijstje stond.

Veel scholen adviseerden leerlingen dit jaar om een trui mee te nemen, zodat ook tijdens de lessen de ramen opengezet konden worden. Volgens Terpstra is het niet zo dat kinderen straks met muts op, jas aan en handschoenen in de klas zitten. In de handleiding van het coördinatieteam staan genoeg manieren om dat anders op te lossen, zegt hij.

Op middelbare scholen worden vanwege alle ongerustheid over het coronavirus inmiddels ook andere maatregelen getroffen, meldt de NOS donderdagochtend. Daar geldt voor leerlingen voortaan het ‘dringende advies’ in de gangen, de aula en de kantine een mondkapje op te zetten.

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO Raad verwacht dat dit advies er wel gaat komen.