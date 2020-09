Tientallen coronabesmettingen op middelbare school Soest: 'Het piept en het kraakt'

In heel Nederland loopt het aantal coronabesmettingen op, ook op de middelbare scholen beginnen ze dat te merken. “Het piept en kraakt in alle voegen”, zegt rector Kees Versteeg van het Griftland College in Soest. Op die school zit een groot deel van de leerlingen noodgedwongen thuis nadat meerdere leerlingen en medewerkers positief getest.

23 leerlingen en 8 medewerkers (van de 150) van de school in Soest zijn besmet met het coronavirus. Reden genoeg om de bovenbouw naar huis te sturen en 650 leerlingen weer online les te gaan geven. Nog geen enkele school in Nederland telde, afgaand op de cijfers van scholenmeldpunt.nl, zoveel besmettingen. “Ik sta graag bovenaan lijstjes, maar niet wat dit betreft’, aldus de rector.

‘Alles aan gedaan om het virus buiten te houden’

Op het Griftland College is er alles aan gedaan om besmetting met het virus tegen tegen te gaan. Zo zijn er gescheiden ingangen, looprichtingen, docenten afgeschermd met spatschermen bij praktijklessen.

Leerlingen dragen mondkapjes en zitten altijd op dezelfde plek. Dit zodat als er een besmetting is alleen het clubje dat er vlak naast zit besmet kan raken. De ramen staan voortdurend open en de catering is naar huis gestuurd. “De gemeente Soest is dieprood wat betreft coronabesmettingen, dus het is niet raar dat het op school ook oploopt. En je kan op school nog zo je best doen om het aantal besmettingen te beperken, maar als ze een feestje hebben met tien man houd je het niet tegen.”

Dat alleen de bovenbouw nu thuis werkt is omdat het thuisfront het beter trekt dan de leerlingen van de onderbouw die meer begeleiding nodig hebben.

Besmettingen vindt vaak buiten school plaats

De meeste besmettingen vinden plaats buiten school, zo meldt de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De besmetting vindt vaker plaats in de thuissituatie dan op school.

Naar schatting is constant 10 procent van de leerlingen thuis vanwege corona. Dat is een wisselende samenstelling en dat komt óf doordat ze besmet zijn óf doordat ze klachten hebben en dus thuis moeten blijven. Dezelfde reden dat docenten niet meer op school komen. ”Het zijn de omstandigheden waar we nou eenmaal inzitten”, stelt een woordvoerder.

Online lessen

In Amsterdam loopt het aantal besmettingen met corona in rap tempo op. Het Spinoza Lyceum gaat vanaf volgende week tot aan de herfstvakantie alleen nog maar online lesgeven. Deze school telt 1280 leerlingen. Op dit moment zijn er 6 leerlingen en 1 docent besmet. Maar er zitten daardoor meer leerlingen thuis. Dit omdat ze in contact zijn geweest met de besmette scholieren of omdat ze zelf klachten hebben. Rector Jan Paul Beekman: ”We maken nu even pas op de plaats. De week voor de herfstvakantie online lessen en dan een week vakantie, dat moet ervoor zorgen dat we daarna een nieuwe start kunnen maken.” Hoe dat dan na de herfstvakantie gaat, wordt nog bekeken. Mogelijk dat telkens maar de helft van de leerlingen op school komt en dat ze elkaar afwisselen.

Rector Versteeg weet ondertussen niet wat hij nog méér kan doen: ”Mocht het nog meer uit de hand lopen, dan heb ik maar een alternatief en dat is de hele school online les geven. Als het niet meer te organiseren is, moet de hele school dicht.”