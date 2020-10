Voor middelbare scholen komt er een dringend advies om een mondkapje te dragen. Dat meldt de NOS op basis van “verschillende bronnen”. Volgens die bronnen krijgen leerlingen het advies in de gangen, de aula en de kantine een mondkapje op te zetten. Voor de lessen zou het advies niet gelden.

Het is een van de manieren waarop verspreiding van het coronavirus moet worden voorkomen. Gisteren pleitte premier Rutte er in de Tweede Kamer nog voor om de richtlijnen voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes niet op scholen in te voeren. Hij zei toen ook dat minister Slob permanent met de onderwijssector praat en dat er “altijd nieuwe inzichten kunnen ontstaan”.

Draagplicht

In veel andere landen geldt een draagplicht vanaf een bepaalde leeftijd. Rutte houdt vol dat hij geen plicht wil, waar sommige oppositiepartijen wel om hadden gevraagd. Het blijft een dringend advies, maar geldt vanaf nu landelijk. In het openbaar vervoer en op luchthavens is al langer wél een verplichting van kracht, omdat het daar niet altijd mogelijk is 1,5 meter afstand te houden.

