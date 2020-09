In welke instellingen geldt een mondkapjesplicht of -advies?

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil op landelijk niveau mondkapjes invoeren in de binnenruimte om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar of dat verplicht wordt of slechts een advies, moet nog blijken. Meerdere instellingen hebben echter zelf al een mondkapjesplicht of -advies ingesteld.

Hieronder een samenvatting van die bedrijven en instellingen die zelf al maatregelen hebben genomen.

Poppodia

De Amsterdamse poppodiums Paradiso en de Melkweg hebben een mondkapjesplicht ingesteld.

In Paradiso is het overal verplicht een mondkapje te dragen. “Alleen als je op je stoel zit mag je deze afdoen. Ga je naar de bar of het toilet? Dan zet je deze weer op totdat je weer op je plek zit. We verzoeken je om je eigen mondkapje mee te nemen”, is te lezen op de website van de poptempel.

Ook in de Melkweg moeten bezoekers hun mond en neus bedekken. “We verzoeken je om je mondkapje bij binnenkomst op te zetten en tijdens alle loopbewegingen op te houden. Zodra je plaats neemt op je stoel mag je het mondkapje afzetten.”

Musea

Het Kunstmuseum in Den Haag gaat bezoekers wel vragen een mondkapje te dragen, maar deze bescherming niet verplicht stellen. Het museum stelt dat zijn gebouw erg ruim van opzet is, waardoor het ook binnen gemakkelijk is om afstand te houden.

Een ander museum in de Hofstad, het Mauritshuis, stelt mondkapjes alleen verplicht voor personeel dat met bezoekers in aanraking komt. Het publiek krijgt volgens een woordvoerder alleen het “dringende advies” om een kapje op te zetten. Dat wordt via alle communicatiekanalen gedeeld. Het museum heeft steeds de richtlijnen van het RIVM gevolgd en wil nu niet op eigen houtje een andere afslag nemen, verklaart de woordvoerder.

De Kunsthal in Rotterdam is er nog niet uit. Het museum stelt bij voorkeur geen verplichting in, maar wil nog wachten op nadere geluiden vanuit de Veiligheidsregio, die dinsdagavond worden verwacht.

“Bezoekers, vrijwilligers en medewerkers zijn veilig in het museum”, benadrukt intussen de Museumvereniging. Ze zegt dat de musea de landelijke richtlijnen volgen. “Ook raden we onze leden aan bij hun veiligheidsregio na te gaan of er verdere maatregelen gelden. Hoe dan ook willen we dat mensen veilig naar musea kunnen.”

Ziekenhuizen

Patiënten, bezoekers en zorgverleners van het Haags Medisch Centrum (HMC) moeten vanaf nu in de meeste gevallen een mondkapje dragen. Alleen voor patiënten die zijn opgenomen op de verpleegafdeling is een mondkapje niet verplicht. De maatregel geldt op alle locaties van het ziekenhuis.

Meer ziekenhuizen, ook buiten de Randstad, zien een mondkapjesplicht als een goede manier om het besmettingsgevaar te verkleinen. Ziekenhuis Gelderse Vallei kondigde vorige week al aan dat de beschermingsmiddelen verplicht worden voor alle patiënten, begeleiders en bezoekers. Het Gelderse ziekenhuis reikt ze standaard bij binnenkomst uit en staat mensen niet toe een eigen mondkapje te gebruiken.

Het St. Antonius Ziekenhuis, met acht vestigingen in Utrecht en omstreken, vraagt patiënten en begeleiders al sinds half augustus een mondneusmasker te dragen in wachtruimtes van poliklinieken en onderzoeksafdelingen.

Hogescholen en universiteiten

Mondkapjes worden voorlopig niet verplicht gesteld op universiteiten, maakte de universiteitenkoepel VSNU woensdag bekend.

“Wel kan het zijn dat een individuele universiteit in overleg met de veiligheidsregio het gebruik van mondkapjes dringend adviseert, bijvoorbeeld bij verplaatsingen in de gebouwen”, aldus de Vereniging van Universiteiten. De koepelorganisatie merkt daarbij op dat in universitair medische centra andere regels kunnen gelden.

“Universiteiten wachten het OMT-advies en regeringsbesluit over mondkapjes af en zullen het landelijke of regionale beleid ten aanzien van mondkapjes volgen”, aldus de VSNU.

De Vereniging Hogescholen laat weten geen aanbeveling aan haar leden te doen over het wel of niet dragen van mondkapjes in de onderwijsgebouwen. “We hebben er alle begrip voor als hogescholen in (een deel van) hun gebouwen verplichten om mondkapjes te dragen, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam”, aldus de scholenkoepel.

Volgens de vereniging staat voorop dat hogescholen hierover zelf besluiten, zodat ze daarin ook de adviezen van hun eigen burgemeesters of veiligheidsregio’s kunnen betrekken.

Supermarkten

De Nederlandse supermarkten laten klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen. Ketens als Jumbo en Albert Heijn ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters om in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen in de winkel, maar laten de keus aan klanten of zij dit daadwerkelijk doen.

ANP/redactie