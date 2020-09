In deze winkels hoef je wel/geen mondkapje te dragen

Waar moet je wel en waar hoef je (nog) geen mondkapje te dragen? De winkelstraten dreigen een lappendeken van mondkapjesplichten te worden, blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland langs grote winkelketens in ons land.

Het kabinet deed maandagavond de oproep om in sommige steden een mondkapje te dragen in winkels. Het gaat dan specifiek om de ‘ernstige’ veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag) en Brabant-Zuidoost (Eindhoven).

De burgemeesters van die steden gingen daarna nog een stapje verder en gaven inwoners het dringende advies om een mondkapje te dragen in alle publieke binnenruimtes, dus ook in bijvoorbeeld musea en bibliotheken. Sindsdien hebben verschillende bedrijven een mondkapjesplicht of -advies aangekondigd.

Lees ook: Communicatieadviseurs: ‘Verwarring over coronamaatregelen zorgt voor urgentie’

De verschillen tussen bedrijven zijn echter groot, waardoor het er voor publiek én personeel niet duidelijker op zal worden. Daarom hieronder een overzicht met plekken waar een mondkapjesplicht geldt en plekken waar het dragen alleen wordt geadviseerd.

Winkels met mondkapjesplicht

– Mensen die naar binnen willen in winkels van C&A in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moeten verplicht een mondneusmasker dragen. Daarnaast wordt het personeel in die vestigingen ook verplicht om hun mond en neus bedekken.

– Ook bezoekers van de vier filialen van De Bijenkorf in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven worden verplicht om een mondkapje te dragen. Daarnaast moet het personeel in alle vestigingen van het warenhuis mondneusmaskers dragen.

Winkels met mondkapjesadvies

– HEMA gaat klanten in de grote steden vragen om een mondkapje te dragen, maar zal personen die dit niet willen niet weigeren. Winkelpersoneel moet daar wel verplicht mondneusmaskers dragen. Ook onderzoekt de winkelketen of het mogelijk is om gratis mondkapjes uit te delen aan bezoekers.

– Mensen die winkels van Blokker, Intertoys en Big Bazar bezoeken in een van de vier genoemde veiligheidsregio’s worden dringen gevraagd om een mondkapje te dragen, maar het is geen verplichting. Ook medewerkers worden verzocht om hun mond en neus te bedekken.

– Ook voor vestigingen van Kruidvat, Trekpleister, Prijsmepper en ICI Paris XL in de vier eerder genoemde steden geldt het advies aan klanten om een mondkapje te dragen. Voor bezoekers is er dus geen verplichting, voor het personeel in die winkels wel.

– Action gaat landelijk het maximaal aantal klanten in haar filialen beperken om voor een goede klantenstroom te zorgen. In winkels in de vier veiligheidsregio’s krijgen klanten en medewerkers daarnaast het advies om een mondkapje te dragen.

– Wibra adviseert alleen het winkelpersoneel om een mondkapje te dragen, maar het wordt niet verplicht. Het bedrijf hoopt wel dat er een landelijke mondkapjesplicht komt in alle winkels.

– In alle bouwmarkten van Hornbach geldt het advies aan zowel klanten als medewerkers om een mondneusmasker op te doen. Het is geen verplichting, maar de winkelketen zegt wel voor mondkapjes voor het personeel te zorgen.

– Intratuin laat weten nog geen besluit te hebben genomen over een eventuele mondkapjesplicht in de tuincentra.

– De supermarkten hebben eerder al aangegeven klanten niet te zullen verplichten om een mondkapje te dragen, maar adviseren hen wel om er eentje op te doen. Hiermee hopen ze discussies bij de deur te voorkomen.