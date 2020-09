Supermarkten gaan klanten zonder mondkapje ook niet weigeren

De Nederlandse supermarkten laten klanten die geen mondkapje dragen komende tijd gewoon binnen. Grote ketens als Jumbo en Albert Heijn ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters om in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen in de winkel. Maar ze laten de keus aan de klanten of zij dit daadwerkelijk doen.

Het kabinet kwam maandag met het dringende advies in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen tijdens het boodschappen doen. Daarbij werd aan winkels de mogelijkheid geboden klanten die geen mondkapje dragen te weigeren. Maar de supermarktbranche heeft via koepelorganisatie CBL besloten dat niet te doen om discussie aan de deur te voorkomen.

Eerder liet HEMA al weten dat de warenhuisketen klanten zonder mondkapje niet gaat weigeren.

Discussie en agressie

“Als winkels mondkapjes gaan verplichten, leidt dat naar verwachting tot veel extra discussie en zelfs agressie aan de deur”, geeft het CBL aan. De branche wil het personeel daarvoor behoeden. De supers roepen klanten wel dringend op om de coronamaatregelen in de supermarkt te respecteren. “Dus hou afstand, kom alleen, doe efficiënt boodschappen met een lijstje en wees aardig voor elkaar, ook als je het bijvoorbeeld niet eens bent met de keus van andere klanten om geen mondkapje te dragen.”

Op drukke momenten zal er ook weer vaker een supermarktmedewerker bij de deur staan om klanten bewust te maken van de geldende regels. Het personeel krijgt in de betreffende gebieden eveneens het advies een mondkapje te dragen. Ook medewerkers mogen bij de supers zelf bepalen of zij dit doen.

‘Het moet een gewoonte worden’

De vier veiligheidsregio’s die het dringende advies geven een mondkapje te dragen in alle publiek toegankelijke binnenruimtes werken momenteel nog aan de precieze invulling ervan. Dat gebeurt gezamenlijk om het zo eenduidig mogelijk te laten zijn, liet een woordvoerster van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland weten.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam maakte maandagavond bekend dat zij samen met de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost nog een stap verder gaat dan het advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in winkels en supermarkten in Rotterdam, Amsterdam Den Haag en Eindhoven.

Halsema wil dat het dragen ervan een gewoonte wordt in alle publieke ruimtes, zoals horeca, musea, bibliotheken en overheidsgebouwen. “Wij verzoeken instellingen, horeca en detailhandel een draagplicht op te nemen in hun deurbeleid”, zei de burgemeester. Daarnaast adviseren de veiligheidsregio’s ook in alle contactberoepen een mondkapje te dragen.

Publieke ruimtes

Ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, vindt dat in zijn regio mondkapjes niet alleen op moeten in winkels, maar ook in andere publieke ruimtes. In het AD zegt hij: “Ik ben blij met de beweging van het kabinet ten aanzien van mondkapjes. Als het aan mij ligt, hoeft dat niet te worden beperkt tot winkels en supermarkten. Eigenlijk zou dit een advies moeten zijn voor alle bewoners, voor alle plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk ook aan gemeentehuizen en musea.”