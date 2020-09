HEMA weigert klanten zonder mondkapje niet

HEMA gaat klanten die geen mondkapje dragen niet weigeren. Volgens de winkelketen is het niet aan winkeliers om dergelijke maatregelen af te dwingen. Ook wil HEMA “oneigenlijke discussies” met klanten voorkomen.

De keten zal alle bezoekers in lijn met het overheidsbeleid in de grote steden wel aanraden om winkels alleen met een mondkapje te betreden. HEMA onderzoekt nog of het mogelijk is om aan de deur gratis mondkapjes aan te bieden. Desinfecterende handgels worden al sinds maart aangeboden bij de ingang van de winkels.

Extra service

“Dit zou een extra service zijn. Maar we weten nog niet of het mogelijk is. Het hangt bijvoorbeeld ook van de beschikbaarheid af”, legt een woordvoerster uit. In de betreffende vestigingen wordt het voor HEMA-personeel wel verplicht om een maskertje te dragen.

Aangescherpte maatregelen

Het kabinet heeft maandagavond nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd om de tweede coronagolf tegen te gaan. Voor winkels in grote steden als Amsterdam en Rotterdam luidt het advies aan klanten om mondkapjes te dragen. Het is geen verplichting, maar winkeliers mogen van de overheid wel klanten weren die geen mondkapje willen dragen.

Door vakbond FNV werd direct daarop kritiek geuit omdat de maatregel onduidelijk zou zijn en mogelijk zelfs tot agressie tegen verkopers zou leiden. Ook bij brancheorganisatie Detailhandel Nederland klonken bedenkingen. Maar HEMA schat in dat een advies in deze situatie best kan werken. “Onze ervaring van de afgelopen maanden is dat klanten best willen meebewegen”, aldus de keten.

