Dit zijn de verscherpte coronamaatregelen die morgenavond ingaan

Dinsdag gaan er nieuwe coronamaatregelen in om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aanscherpingen gelden voor heel Nederland en gaan om 18.00 uur in.

Dat heeft premier Mark Rutte maandagavond aangekondigd op een persconferentie. Volgens hem is de situatie in de grote steden “ernstig” en kleurt de kaart van Nederland op steeds meer plekken rood. Daarom zijn er volgens het kabinet nu extra maatregelen nodig om de snelle opmars te stuiten.

De volgende aanscherpte maatregelen gaan dinsdagavond in:

– Thuiswerken wordt weer de norm. Alleen als het echt niet anders kan, mag er op de werkvloer gewerkt worden. Als er een besmetting bij een bedrijf wordt vastgesteld kan de locatie veertien dagen gesloten worden.

– Reizen wordt ontmoedigd. Het kabinet roept alle Nederlanders op om alleen ergens naartoe te gaan als dat echt noodzakelijk is.

– Mensen wordt daarnaast gevraagd om thuis minder bezoekers ontvangen. Het wordt toegestaan om voortaan drie mensen langs te laten komen in huis, tuin of balkon. Het gaat dan om personen buiten het huishouden en kinderen tot en met 12 jaar zijn uitgezonderd van de maatregel.

– In de buitenlucht mogen maximaal veertig personen samenkomen, binnen ligt de grens bij dertig mensen. Er worden uitzonderingen gemaakt voor bijvoorbeeld uitvaarten, demonstraties, culturele instellingen, attractieparken en vliegvelden.

– Winkels en supermarkten moeten een deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat klanten voldoende afstand kunnen houden. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen in winkels. Dit wordt niet verplicht, maar zaken mogen mensen wel weigeren als zij geen bedekking willen dragen.

– Grotere supermarkten wordt gevraagd om twee keer per dag een speciaal uurtje in te lasten voor ouderen en andere personen in risicogroepen. Hoe dit precies in de praktijk zal werken moet nog worden uitgewerkt.

– De horeca mag vanaf 21.00 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten, op dat moment gaat ook het licht aan en een uur later moet de zaak leeg zijn. Ook worden cafés en restaurants verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren om zo het bron- en contactonderzoek door de GGD makkelijker te maken. Daarnaast is de maximale groepsgrootte nu vier personen.

– Bij een bezoek aan contactberoepen zoals kappers en nagelstylisten komt een verplichte registratie om zo het bron- en contactonderzoek door de GGD makkelijker te maken.

– Publiek bij sportwedstrijden wordt verboden. Dit geldt voor wedstrijden van zowel amateurs als professionals. Daarnaast worden alle sportkantines gesloten.

Meer informatie over de coronamaatregelen is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Voor drie weken

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid sprak over het coronavirus als een “mammoettanker” waarbij het even duurt voordat die van richting is veranderd. Het kabinet verwacht daarom dat de resultaten van de nieuwe aanscherpingen pas over tien dagen tot twee weken te merken zijn.

De nieuwe regels gelden daarom in ieder geval voor drie weken. Daarna wordt gekeken of de verscherpingen genoeg effect hebben gehad om eventueel weer versoepelingen door te kunnen voeren, maar andersom behoren verdere beperkingen ook tot de mogelijkheden.