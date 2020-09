Het coronavirus is bezig met een comeback. Het aantal besmettingen loopt in rap tempo op, er komen steeds meer patiënten op de ic’s te liggen en ziekenhuizen zijn weer begonnen met het verspreiden van patiënten. Vanaf dinsdagavond gelden er daarom verscherpte maatregelen om het virus in Nederland te beteugelen.

Lees hier het laatste nieuws over het coronavirus van dinsdag 29 september:

– Aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen: 2.914

– Aantal mensen dat sinds de coronacrisis positief getest is op virus: 114.540

– Huidig aantal coronapatiënten in het ziekenhuis: 655

– Aantal coronapatiënten dat sinds de coronacrisis opgenomen geweest in ziekenhuis: 12.664

– Huidig aantal coronapatiënten op de intensive care: 127

– Aantal sterfgevallen is maandag gestegen met 6 naar 6.380 in totaal

Update 07:08 – Ook Aboutaleb wil mondkapjesplicht breder dan alleen voor winkels

Ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, vindt dat in zijn regio mondkapjes niet alleen op moeten in winkels, maar ook in andere publieke ruimtes. In het AD zegt hij: “Ik ben blij met de beweging van het kabinet ten aanzien van mondkapjes. Als het aan mij ligt, hoeft dat niet te worden beperkt tot winkels en supermarkten. Eigenlijk zou dit een advies moeten zijn voor alle bewoners, voor alle plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk ook aan gemeentehuizen en musea.”

Aboutaleb sluit zich aan bij een vergelijkbaar pleidooi van de burgemeesters Halsema van Amsterdam, Van Zanen van Den Haag en Jorritsma van Eindhoven. In hun regio’s is het aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd fors opgelopen.

Maandag adviseerde premier Mark Rutte tijdens zijn persconferentie om een mondkapje te dragen in winkels. Het is nadrukkelijk geen verplichting, maar winkeliers mogen wel klanten bij de deur weigeren die geen mondkapje willen dragen.

Update 07:00 – ‘Handhaven coronaregels gaat ten koste van ander politiewerk’

Het handhaven van de nieuwe coronamaatregelen zal ten koste gaan van ander politiewerk. Daarvoor waarschuwt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, in reactie op het besluit van het kabinet en het Veiligheidsberaad om strengere coronamaatregelen te treffen.

“Onvermijdelijk”, zegt Struijs daarover in De Telegraaf. “We zullen andere taken langer moeten laten liggen, we hopen ook dat dit goed wordt uitgelegd aan de burger. Want dit is nu topprioriteit, dat snappen we natuurlijk wel.”

Mensen zullen waarschijnlijk meer geduld moeten hebben voor ze aangifte kunnen doen. “Dat is niet prettig voor burgers. Stel dat er bij je wordt ingebroken en je kunt pas na zes weken terecht… Maar er is geen andere mogelijkheid. De politie loopt al op zijn tandvlees”, aldus Struijs.